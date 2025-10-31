"Lepa Brena i Ceca bi oko izvadile Prijovićki": Aca Lukas prijeti da će otkriti ko je sve gej na estradi, a ima djecu

Aca Lukas detaljno je govorio o estradi i svojim kolegama.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Pevač Aca Lukas nedavno je u Sarajevu komentarisao estradu. On je bez dlake na jeziku govorio o svojim kolegama, te se osvrnuo na Lepu Brenu, Cecu i Milicu Pavlović.

"Estradnom miljeu je najvažnije da čuju ko je koliko karata za koncerte prodao, ko je možda kiksnuo. Više nema ni izvještaja sa velikih koncerata. Evo, ova mala Prijovićka je napravila toliko koncerata i turneju, a svi su pisali samo o tome ko je došao na crveni tepih i ko je možda bio gost. To je zbog toga jer svi ti ljude pogrešno shvataju ovaj estradni posao. Estrada živi kad odu na nečiji koncert i žive za to da prođu tim crvenim tepihom. A kad ih vidiš ovako, rekao bih: 'Ko su ovi? Iz kog je kontejnera ispala ova gospoda?' I, naravno, to neko udvaranje: 'Ja tebi, ti meni', a u stvari ne možemo da se vidimo očima, izvadili bi oko jedno drugom. Zalutao sam ja negdje, sad sam se dozvao pameti. Živim svoj život van estradnog. Ne mogu da imam lažno druženje i da sjedim za stolom gdje sjedi osam kolega na nekoj slavi ili nekom rođendanu i da niko ne smije prvi da ustane i ode kući jer zna da će da ga 'operu' ovi za stolom koji su ostali. I onda svi sjede i naravno, dođu i počnu da pjevaju. Kakvo pjevanje? Pa onda otimaju mikrofone, nadglašavaju se, nadmijeću. Ne mogu da seljačim, jer niko ne uživa", rekao je Lukas za "Dnevni avaz".

Aca Lukas naveo je da su Lepa Brena i Svetlana Ceca Ražnatović ljubomorne na veliki uspjeh Aleksandre Prijović.

"Lepa Brena i Ceca bi oko izvadile Prijovićki": Aca Lukas iznio šokantne optužbe, otkriće ko je gej na estradi a ima djecu.

"Ova mala Prijovićka je napravila 'bum'. I tu nema priče, ona je 'počistila' poslednjih godina sve. Međutim, dobro, svako ima svoj period. I sada, odjednom, našle su se dvije velike vedete, velike zvijezde. Naravno, jedna bila, jedna je i dalje tu i tamo - Ceca i Brena, koje, gledam, združeno grle tu malu i daju joj podršku. A vidi ovako, ne znaš koja bi joj prije izvadila oko od zavisti. To vam ja potpisujem. Ne zna se koja bi je prije zadavila, da li ova mlađa ili ova starija. Znam provjereno, ljubavi u tom kontekstu slavljenja nečijeg uspjeha na estradi - nema. One bi voljele da ta mala može da slomi nogu da ne može da pjeva dvije godine", rekao je Aca.

O Lepoj Breni

On je nastavio da govori o Lepoj Breni, pa se osvrnuo na njenu nezgodu u Zagrebu.

"Šta se desilo oko tog 'lomljenja noge'? Desilo se to da je ova starija gospođa, zakazala šest koncerata u zagrebačkoj Areni godinu dana prije nego što je ova mala imala svojih šest. I onda je na drugom koncertu 'slomila nogu'. Naravno, nije 'slomila nogu' nego je 'slomila blagajnu', jer nije mogla drugi koncert da proda, pa je 'slomila nogu'. Lako je drugi dan napuniti podjelom karata, ali treći, četvrti, neće da dođu. To su činjenice. Ne pričam bez veze. Tako to izgleda kod nas na estradi. Sujeta je jedna opasna bolest i možda jedna od najgorih bolesti na svijetu. Zato što te sujeta jede, a da nisi ni svjestan, i uništava sve što si u životu postigao", naglasio je pjevač.

Sukob sa Milicom Pavlović

Prokomentarisao je i sukob sa Milicom Pavlović.

"Ta mala pljuje sve živo. Ona kao bara-bar sa Snežanom Đurišić, Darom Bubamarom, Jelenom Karleušom... Gdje si pošla? Malo je 'zaparala' nebo. Ja nemam sukob s njom. Mi smo čak snimili duet, podržavao sam je. U žiriju 'Zvezda Granda', kad sam ja bio, da nije bilo mene, ona ne bi ni prošla. Popović mrtav nije htio da joj da prođe, niti bilo ko iz žirija, zato što je pjevala loše i falširala. Ja sam vidio da ima u njoj nešto i ja sam insistirao da prođe. Rekao sam joj: 'Ti najgore pjevaš od svih ovih takmičara koji su ostali, ali ćeš jedina biti zvijezda.' I tako je i bilo. I onda smo snimili duet. U međuvremenu smo otkrili šta ta gamad iz 'Granda', šta su sve radili i kako kradu pjevače na Jutjubu. Ja sam sa mojim producentom, prijateljem i bratom Sašom Mirkovićem, pošto radimo zajedno, tužio 'Grand' za sve moje pjesme. A Milica, pošto je ona 'iz Granda', došla je jednog dana da meni donese na papir da ja njoj potpišem da ta pjesma može da ide u njihove ruke. Međutim, to neće moći. Ne potpisujem i ne dajem 'Grandu' nikakva prava i pritom ne može više da se emituje ta pjesma. Stavio sam strajk na pjesmu. Zabranjujem emitovanje, zato što je ona mene zvala za duet. Jeste, ona je našla pjesmu, ona je uzela, sve to stoji, ali je moj glas. Lagala je, pa je agitovala preko moje bivše žene, pa preko ovog, preko onog. Oni su nju iskoristili jer je glupa kao noga od stola. Sad to vidim", rekao je pjevač za "Avaz".

Lukas je izjavio da će uskoro da otkrije ko su sve javne ličnosti homoseksualci, ali imaju brak i djecu.

"Sad sam riješio da sve razotkrijem, meni su organizatori svega bitni. Kad su oni mogli na mene da udare i da mom djetetu bude neprijatno u školi, sad će biti i njihovoj djeci. Neko će doći da ih pita: 'Izvini tata, kako si me to napravio kad imaš dečka?' Imenom i prezimenom. Biće katastrofe, nek se drže za gaće. Nema više zezanja sa tim koji mi godinama rade iza leđa, a ovamo me ljube. Napravili su mi minimalnu svađu sa ćerkom, tu će platiti istom mjerom", rekao je on.