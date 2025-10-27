Udala se bivša Filipa Cara: Nakon Zadruge rekla "da", mladoženja prvi ples sa nanogicom

Nekadašnja zadrugarka Ana Jovanović juče se udala za svog izabranika Nikolu Ilića

Nekadašnja učesnica rijaliti programa Zadruga i bivša devojka Filipa Cara, Ana Jovanović, rekla je sudbonosno "da" svom izabraniku Nikoli Iliću.

Sada su se na mrežama pojavili snimci njihovog prvog plesa, pogledajte:

Mlada je blistala u prelijepoj bijeloj vjenčanici dok je mladoženja nosio crno elegantno odijelo. Njih je okruživao dim i vatromet, a mladenci su pucali od sreće. Sala je bila puna gostiju koji su oduševljeno snimali svaki trenutak. Njih dvoje su nedavno dobili i dijete.

Podsjetimo, njen partner Nikola je trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu, piše Telegraf.

"Skroz sam se promijenio i smirio, ranije sam pravio gluposti, sada sam okrenut porodici i ženi. Nosio sam nanogicu šest mjeseci, ali imam još godinu dana", rekao je on za "Hype", a potom je Ana otkrila da li joj to smeta:

"Ne smeta mi. To su sve gluposti iz mladosti koje ga sada stižu, ali to mora da se završi da bismo mogli ubuduće najnormalnije da putujemo."

Burna veza

Da podsjetimo, Anin i Nikolin odnos bio je propraćen skandalima i fizičkim okršajima. Ona je rekla da joj je Nikola čak i hakovao društvene mreže gdje je objavljivao prljav veš iz njihove veze. Ona se po izlasku iz rijalitija brzo povukla iz javnosti, ali je i dalje jako aktivna na mrežama gdje dijeli sadržaj iz privatnog života.

"Slučaj nisam prijavila policiji, juče nisam ništa poduzela po tom pitanju, sačekala sam da mi prenoći da se smirim, da ne uradim nešto pogrešno u afektu. Danas već malo dublje razmišljam o svemu. O snimku nemam šta da kažem, jasno se vidi sve. Našla sam se sa njim da mi vrati moj automobil, koji mi je ukrao, oteo mi je moj telefon napravio onaj snimak i uradio šta je uradio. Pobjegao je iz kola sa sve mojim telefonom, a i ključem od istih. Dovezla sam se do salona kako bih uzela telefon i pozvala nekoga da mi pomogne, pozvala sam naravno prvo svoju porodicu. Nisam znala da je snimak objavljen, pošto nisam imala telefon, nisam mogla ni da vidim šta se na mrežama dešava. Instagram mi je on hakovao, promijenio ime, brisao slike, okačio onaj stori, otpratio ljude i Bog zna šta sve", rekla je Ana svojevremeno za "Pink" i dodala:

"Juče stvarno nisam bila u stanju zbog kompletne situacije da se oglašavam, danas sam natjerala sebe da izađem iz kuće i da pokušavam da se ponašam kao da je sve u redu. Jako mi je žao što sam dozvolila sebi, pa i mojoj porodici da ponovo prolaze kroz ovakve stvari. Iznevjerila sam ih ponovo zbog njega, ali su mi oni naravno pomogli i ovaj put. Jako sam im zahvalna, pošto mi je trenutno psihičko stanje jako loše i hvala Bogu pa imam njihovu pomoć i podršku, pa ću ovo sve nadam se lakše prebroditi."