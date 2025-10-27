Oca raznijela granata, majka od bola umrla na porođaju: Ispovijest učesnice Elite rasplakala cijeli region

TikTokerka Tanja Stijelja- Boginja, je govorila o svom odrastanju, ratu u Hrvatskoj i smrti roditelja, te nije mogla da zaustavi suze.

Takmičarka "Elite 9" koju mnogi kritikuju zbog previše vulgarnog načina izražavanja, život nimalo nije mazio. Tanja Stijelja poznatija kao Boginja, otkrila je da je jako mlada ostala bez oba roditelja.

Govorila je o svom odrastanju, ratu u Hrvatskoj i smrti roditelja, te nije mogla da zaustavi suze.

"Ja ne bih iznosila ovu priču da me neko drugi pitao, ali ovako mi je okej. Nema potrebe da lažem bilo šta, ali napolju ljudi ne znaju", rekla je.

"Imaš li brata ili sestru?" upitao je Luka.

"Imam i brata i sestru koji su stariji", odgovorila je Boginja.

Izvinila bi se bratu i sestri

"Želim da razmisliš kome bi rekla: 'Izvini' kada bi znala da za 24 sata napuštaš ovaj svijet?" upitao je Luka.

"Samo bratu i sestri, nikome više. Mislim da u nekim situacijama nisam bila dovoljno prisutna u njihovom životu, ali nisu oni razlog, već ljudi kod kojih smo živjeli, i eto tako", plakala je Boginja.

"U kakvom si odnosu sa bratom?" upitao je Luka.

"U dobrim smo odnosima, ali putevi su nam se razdvojili. Kada smo otišli iz te kuće u kojoj smo živjeli, svi su krenuli svojim nekim putem. Nisam bila baš kako treba, i nisam slušala toliko brata kao i sestru, zbog toga bih se izvinila", rekla je Boginja.

Mamin brat me se odrekao

"Da li imaš osobu koja te izdala, a ni danas ti se nije izvinila?" upitao je Luka.

"Da, to je od moje mame rođeni brat gdje smo i živjeli. Oni su nas uzeli kad sam se rodila i prešli smo da živimo kod njih, a odrekli su nas se prije dvije godine i mene, i brata i sestre. Odrekli su nas se zbog stana i para, kada je ljudima u životu sve malo i žele sve za svoju djecu onda druga djeca postanu nebitna. Mene je to povrijedilo", rekla je Boginja.

"Kako je zapravo djevojci koja misli da ima sve u životu, a zapravo je tužna i zna da nije imala ono što su djeca imala kroz život?" upitao je Luka.

Tatu raznijela granata

"Mnogo teško, nisam osjetila tu roditeljsku ljubav. Niko ne može da zamijeni mamu i tatu, i to je posebna ljubav, ali eto. Moji roditelji su živjeli u Hrvatskoj i bio je rat, moja sestra i moja mama, a ona je bila trudna sa mnom. Bježali su od rata i mi smo bili u jednim kolima, a tata i deda iza nas, pala je granata i ništa od njih nije ostalo, tada su mi preminuli tata i deda, a mama nije mogla da izdrži tu bol i patnju, i dan kada se porodila tada je i umrla. Kako sam živjela, bolje da me nije rodila. Čula sam da su oni bili baš zaljubljeni par i da niko nikad nije video takvu ljubav, baš su se voljeli. Imala sam jednu sliku od roditelja i ne znam da li mi je neko uzeo ili sam je izgubila, ali nemam je više", rekla je Boginja u svojoj ispovijesti u Eliti 9.