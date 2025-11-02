logo
"Plaćao mi je stan 3 godine, bio mi je kao otac": Pjevač progovorio o Saši Popoviću, otkrio koliko mu je pomogao

Autor Ana Živančević
0

Slobodan Batjarević Cobe iskreno je govorio o pokojnom Saši Popoviću.

Pjevač progovorio o Saši Popoviću, otkrio koliko mu je pomogao Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Pjevač Slobodan Batjarević Cobe, poznat po učešću u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", iskreno je progovorio o svom odnosu sa Sašom Popovićem i o pomoći koju je od njega dobio u najtežim trenucima karijere.

Pogledajte fotografije Cobeta:

Posle mnogo godina, Cobe je otkrio kako mu je Saša Popović pomogao i šta je sve učinio za njega.

"Kada se spomenu 'Zvezde Granda' uvjek mi prvo padne na pamet Saša Popović. Mnogo mi je žao, srce me boli zbog njega. Naravno, imamo i lijepe uspomene. Rada, Katarina, Dinča, ceo svet smo zajedno proputovali. To su stvarno prelijepa sjećanja, kad bih ja sam to priuštio sebi? Da idem ja u Las Vegas, Australiju, tu su samo lepe uspomene ", rekao je on za Grand, pa prokomentarisao odnos sa Sašom Popovićem:

"Svašta me je savjetovao i dao mi dobar pravac. Dok sam se takmičio u 'Zvezdama Granda' plaćao mi je stan tri godine i to nikada neću zaboraviti. To je stvarno prelijep gest od njega. Kada me je viđao u emisijama, nije me pitao: 'Cobe, imaš li kod sebe para?', nego samo priđe i stavlja mi u džep pare, bio je kao moj otac. Imao sam ja za sebe, ali njega to nije zanimalo, htio je da on pomogne. Pričao mi je: 'Ti se samo nasmej, narod te voli, igraj, đuskaj".

Pogledajte fotografije Saše Popovića:

Cobe je svojevremeno govorio o svojoj zaradi od nastupa.

"Zajedno sa bendom jesam imao odlične svirke. Imali smo posle veselja ceo kofer od harmonike pun para, samo euri su nam bili unutra, ali naravno sve se to delilo na jednake djelove među pevačima i muzičarima. Imali smo 70.000 eura na gomili", rekao je pjevač za Blic ranije.

