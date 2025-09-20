Finalisti prethodne sezone Zvezde Granda rasplakali su žiri izvedbom.
Na velikom otvaranju nove sezone najgledanijeg muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", oživljena je uspomena na osnivača Granda i estradnog maga Sašu Popovića, koji nas je napustio prije više od šest mjeseci.
U njegovu čast u dogovoru sa Grand produkcijom, finalisti poslednje emitovane sezone Zvezde Granda izveli su pjesmu koja je postala simbol Popovićevog stvaralaštva "Rode će se opet vratiti", a koju su svojevremeno snimili nekadašnji finalisti, danas popularni pjevači Nemanja Stevanović Dušan Svilar, Milan Stanković i Milan Dinčić Dinča.
Poslušajte pjesmu u originalnoj postavi:
Njih dvadeset stajalo je na sceni i sa puno emocije izvelo ovu pesmu čiji je autor upravo pokojni Saša Popović. I dok su djevojke blistale u dugačkim haljinama, muški dio ekipe ponio je crna odijela, i na taj način svi su odali počast čoveku bez kog ne bi ni bilo "Zvezda Granda".
"Sigurna sam da ovo što slijedi ne može da vas ostavi ravnodušnima. Sledi pjesma u čast našem Saši Popoviću", najavila je Ana Sević finaliste.
Pogledajte emotivne scene:
Najtužnija scena na otvaranju nove sezone Zvezda Granda: Žiri na nogama, svi u suzama kad su se pojavili
Dok su finalisti pjevali stihove ove prelijepe i u isto vrijeme tužne pjesme, mnogi članovi žirija su se rasplakali. Svih sedmoro ustali su sa svojih stolica za vreme izvođenja pjesme, i već na prvim taktovima Ceca Ražnatović i Dara Bubarama prve su pustile suze zbog uspomene na Sašu.
Ni muški dio žirija nije krio suze, a naročito Dragan Kojić Keba kog je ova pjesma slomila. U suzama su bile i Ana Bekuta i Snežana Đurišić, koje su od svih najduže poznavale, družile se i radile sa Popovićem.
Nakon što su izveli ovu pjesmu, finaliste su stajaćim ovacijama i aplauzima, ali u tišini pozdravili svi članovi Granda, kao i publika u studiju.
"Bez emocija ovaj šou ne bi ni bio ono što jeste već decenijama, a zahvaljujući ovim divnim mladim ljudima ova Sašina pjesma doinjeta je u divnom, novom izdanju. Dokazali ste zašto ste zvezde Granda i potvrdili da muzika liječi", rekao je Milan Mitrović.