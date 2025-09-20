Finalisti prethodne sezone Zvezde Granda rasplakali su žiri izvedbom.

Izvor: printscreen Youtube

Na velikom otvaranju nove sezone najgledanijeg muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", oživljena je uspomena na osnivača Granda i estradnog maga Sašu Popovića, koji nas je napustio prije više od šest mjeseci.

U njegovu čast u dogovoru sa Grand produkcijom, finalisti poslednje emitovane sezone Zvezde Granda izveli su pjesmu koja je postala simbol Popovićevog stvaralaštva "Rode će se opet vratiti", a koju su svojevremeno snimili nekadašnji finalisti, danas popularni pjevači Nemanja Stevanović Dušan Svilar, Milan Stanković i Milan Dinčić Dinča.

Poslušajte pjesmu u originalnoj postavi:

"Rode će se opet vratiti" - Nemanja Stevanović, Milan Dinčić, Milan Stanković i Dušan Svilar. Izvor: YouTube

Njih dvadeset stajalo je na sceni i sa puno emocije izvelo ovu pesmu čiji je autor upravo pokojni Saša Popović. I dok su djevojke blistale u dugačkim haljinama, muški dio ekipe ponio je crna odijela, i na taj način svi su odali počast čoveku bez kog ne bi ni bilo "Zvezda Granda".

"Sigurna sam da ovo što slijedi ne može da vas ostavi ravnodušnima. Sledi pjesma u čast našem Saši Popoviću", najavila je Ana Sević finaliste.

Pogledajte emotivne scene:

Vidi opis Najtužnija scena na otvaranju nove sezone Zvezda Granda: Žiri na nogama, svi u suzama kad su se pojavili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 14 14 / 14

Dok su finalisti pjevali stihove ove prelijepe i u isto vrijeme tužne pjesme, mnogi članovi žirija su se rasplakali. Svih sedmoro ustali su sa svojih stolica za vreme izvođenja pjesme, i već na prvim taktovima Ceca Ražnatović i Dara Bubarama prve su pustile suze zbog uspomene na Sašu.

Ni muški dio žirija nije krio suze, a naročito Dragan Kojić Keba kog je ova pjesma slomila. U suzama su bile i Ana Bekuta i Snežana Đurišić, koje su od svih najduže poznavale, družile se i radile sa Popovićem.

Nakon što su izveli ovu pjesmu, finaliste su stajaćim ovacijama i aplauzima, ali u tišini pozdravili svi članovi Granda, kao i publika u studiju.

"Bez emocija ovaj šou ne bi ni bio ono što jeste već decenijama, a zahvaljujući ovim divnim mladim ljudima ova Sašina pjesma doinjeta je u divnom, novom izdanju. Dokazali ste zašto ste zvezde Granda i potvrdili da muzika liječi", rekao je Milan Mitrović.