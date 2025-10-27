Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene.
Projekat, koji se već neko vrijeme realizuje, izuzetno je zahtjevan, i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.
50 sagovornika
Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obilježili Sašin život i karijeru.
Na godišnjicu smrti Saše Popovića sprema se velika stvar: 50 ljudi pričaće o njegovom životu
Sve u dogovoru sa udovicom Suzanom Jovanović
Cijeli projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika rjeđe imala prilike da vidi.
Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za godišnjicu smrti Saše Popovića, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.
Kako iz Grand produkcije poručuju, cilj projekta jeste da se sačuva uspomena na čovjeka koji je ostavio dubok trag u muzici i šoubizu uopste, kao i da se kroz svjedočenja najbližih osvjetli njegov život iz različitih uglova.
