Dokumentarac o Saši Popoviću ugledaće svjetlost dana na njegovu godišnjicu smrti.
Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene. Projekat, koji se već neko vrijeme realizuje, izuzetno je zahtjevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.
Kako pišu mediji, snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obilježili Sašin život i karijeru.
Pojavljuje se veliko ime u dokumentarcu o Popoviću: Zvezda Balkana riješila da progovori o Saši i otkrije detalje
Sada je otkriveno da će se u dokumentarcu pojaviti i folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović, kao jedan od sagovornika, što je ona i sama potvrdila za medije.
"Šta ima da vidim, pa ja sam dio toga. Samo treba naći vrijeme od koncerata i snimanja da odem i da završim. To je jedna prelijepa ideja", rekla je Ceca danas okupljenim medijima na snimanju nove epizode Zvezde Granda.
Sve u dogovoru sa Suzanom
Cio projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika rjeđe imala prilike da vidi.