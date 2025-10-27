logo
Pojavljuje se veliko ime u dokumentarcu o Popoviću: Zvezda Balkana riješila da progovori o Saši i otkrije detalje

Pojavljuje se veliko ime u dokumentarcu o Popoviću: Zvezda Balkana riješila da progovori o Saši i otkrije detalje

Autor Đorđe Milošević
0

Dokumentarac o Saši Popoviću ugledaće svjetlost dana na njegovu godišnjicu smrti.

Pojavljuje se veliko ime u dokumentarcu o Popoviću: Zvezda Balkana riješila da progovori o Saši i otkrije detalje Izvor: Kurir/Ana Paunković

Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene. Projekat, koji se već neko vrijeme realizuje, izuzetno je zahtjevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.

Kako pišu mediji, snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obilježili Sašin život i karijeru.

Sada je otkriveno da će se u dokumentarcu pojaviti i folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović, kao jedan od sagovornika, što je ona i sama potvrdila za medije.

"Šta ima da vidim, pa ja sam dio toga. Samo treba naći vrijeme od koncerata i snimanja da odem i da završim. To je jedna prelijepa ideja", rekla je Ceca danas okupljenim medijima na snimanju nove epizode Zvezde Granda.

Sve u dogovoru sa Suzanom

Cio projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i ćerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika rjeđe imala prilike da vidi.

