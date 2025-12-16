ZARATILI DARA BUBAMARA I ĐORĐE DAVID! Evo ko je na kraju trljao ruke: Meni je ovo jako stresno!

U duelu „Zvezda Granda“ Valentina Matić iz tima Dare Bubamare slavila je rezultatom 5:4, dok je Nina Nikolić, koja je u timu Đorđa Davida, završila u baražu.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Valentina Matić (20), takmičarka iz tima Dare Bubamare, i Nina Nikolić (17) iz Niša, iz tima Đorđa Davida, našle su u duelu muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, a samo jedna je odnijela pobjedu, dok se druga plasirala u baraž.

Dara se protiv Đorđa borila pjesmama „Moje si nebo“ i „Gljiva ludara“, koje je izvela njena takmičarka, dok je roker za svoju kandidatkinju izabrao numere „Kesten“ i „Sitnije, Cile, sitnije“.

Iako su se obje potrudle da naprave performans, na kraju je rezultat bio 5:4 za Valentinu, što je najviše usrećilo njenu mentorku.

Žiri nije mnogo želio da komentariše ovaj duel, budući da su mnogi smatrali da su izjednačeni.

"Valentina, prva pjesma top, čista desetka. Nisam očekivao takvu tehniku, veliki si potencijal. A za Ninu mi je žao što nije dobila peti glas. Nije pjesma ‘Sitnije, Cile, sitnije’ laka pjesma. Djevojke, svaka čast" poručio im je Keba.

Ceca je glasala za obje, a zatim dodala da je trebalo da budu egal u broju glasova.

"Obje su se trudile, pogotovo oko perfomansa. Moja Nišijka je imala problem sa haljinom, mučila se sve vrijeme sa šlepom. Mislim da je Mili mogao da ti da taj peti glas" rekla je Ceca.

Ana Bekuta je dodala da su obje kandidatkinje razdrmale i razgalile žiri, a zatim poručila:

- Kad smo već glasali za Valentinu, trebalo je i za tebe.

I dok se većina članova žirija složila da su takmičarke bile izjednačene, Aleksandar Milić Mili je istakao da iako su odlične, ne zaslužuju isti broj glasova.

"Niko nije za pet, ali prva pjesma Valentinina je bila za direktan prolazk. Inače ste sličan potencijal" rekao je Mili.

Snežana Đurišić složila se da su obe bile ujednačene, ali je takođe dodala da je Valentina otpevala maestralno prvu pjesmu. Za drugu numeru je rekla da je fijasko.

Dara je istakla da je kao mentor jako srećna i zadovoljna i zahvalila se kolegama na savjetima.

Ipak, Đorđe David osjetio se poraženo i priznao je da je bio pod pritiskom.

"Mislim da je ova pozicija stresna. Jako je stresno stajati pored kandidata i čekati. To je borba, ali prihvatam to sportski. Čestitam Dari i njenoj takmičarki" poručio je roker na kraju.