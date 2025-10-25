Velika promjena u "Zvezdama Granda": Poznato koja pjevačica će zamijeniti Anu Bekutu

Umjesto Ane Bekute mentorka će biti pjevačica Sanja Vučić.
"Grand" produkcija izdala je saopštenje da će u večerašnjem izdanju emisije "Zvezde Granda" pjevačicu Anu Bekutu mijenjati mlađa koleginica Sanja Vučić.
Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" večeras će biti emitovano u izmijenjenom sastavu. Na mjestu Ane Bekute, koja je privremeno sprečena da ocjenjuje kandidate, naći će se Sanja Vučić koja je prošle nedelje mijenjala i Daru Bubamaru.
Sanja je nedavno otkrila da već ima kandidate sa kojima će raditi kao mentor.
"Imala sam prvi čas sa jednim kandidatom i bilo je veoma lijepo i uzbudljivo prenositi svoje znanje. Ove nedelje me očekuju susreti sa ostalim kandidatima i veoma sam srećna zbog toga", izjavila je pjevačica za domaće medije.