Velika promjena u "Zvezdama Granda": Poznato koja pjevačica će zamijeniti Anu Bekutu

Umjesto Ane Bekute mentorka će biti pjevačica Sanja Vučić.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Grand" produkcija izdala je saopštenje da će u večerašnjem izdanju emisije "Zvezde Granda" pjevačicu Anu Bekutu mijenjati mlađa koleginica Sanja Vučić.

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" večeras će biti emitovano u izmijenjenom sastavu. Na mjestu Ane Bekute, koja je privremeno sprečena da ocjenjuje kandidate, naći će se Sanja Vučić koja je prošle nedelje mijenjala i Daru Bubamaru.

Sanja je nedavno otkrila da već ima kandidate sa kojima će raditi kao mentor.

"Imala sam prvi čas sa jednim kandidatom i bilo je veoma lijepo i uzbudljivo prenositi svoje znanje. Ove nedelje me očekuju susreti sa ostalim kandidatima i veoma sam srećna zbog toga", izjavila je pjevačica za domaće medije.