logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika promjena u "Zvezdama Granda": Poznato koja pjevačica će zamijeniti Anu Bekutu

Velika promjena u "Zvezdama Granda": Poznato koja pjevačica će zamijeniti Anu Bekutu

Autor Ana Živančević
0

Umjesto Ane Bekute mentorka će biti pjevačica Sanja Vučić.

Poznato koja pjevačica će zamijeniti Anu Bekutu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Grand" produkcija izdala je saopštenje da će u večerašnjem izdanju emisije "Zvezde Granda" pjevačicu Anu Bekutu mijenjati mlađa koleginica Sanja Vučić.

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" večeras će biti emitovano u izmijenjenom sastavu. Na mjestu Ane Bekute, koja je privremeno sprečena da ocjenjuje kandidate, naći će se Sanja Vučić koja je prošle nedelje mijenjala i Daru Bubamaru.

Sanja je nedavno otkrila da već ima kandidate sa kojima će raditi kao mentor.

"Imala sam prvi čas sa jednim kandidatom i bilo je veoma lijepo i uzbudljivo prenositi svoje znanje. Ove nedelje me očekuju susreti sa ostalim kandidatima i veoma sam srećna zbog toga", izjavila je pjevačica za domaće medije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ana bekuta Zvezde Granda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ