Majkl Majers zaigrao kolce uz Nadu Topčagić: "Plete" nogicama uz "šaram, šaram", a 1,4 miliona umire od smijeha

Teško da je iko očekivao da će jedan od najjezivijih likova iz "Noći vještica" igrati uz popularnu folk pjesmu.

Izvor: printscreen/tiktok/michael.myers.and6

Nije retkost da na Tiktoku ožive pojedine zaboravljene numere i postanu viralne gotovo preko noći. Setimo se samo histerije uz "Miki, Milane" i mnoge druge pesme, a sada je na red došao i kultni hit Nade Topčagić "Vragolanka", odnosno, kako je neki zovu "Šaram, šaram".

Nedeljama unazad možemo da vidimo najurnebesnije snimke ljudi koji su se snimali uz ovu pesmu, no sada je jedan video posebno odjeknuo samo iz razloga što je glavna zvezda Majkl Majers, odnosno mladić iz BiH maskiran u kultni lik iz jezivog horora "Noć veštica".

Bosanski Majkl Majers "opleo" je kolce, a preko milion ljudi oduševljeno je komentarisao urbenesan snimak.

Pogledajte hit video:

Naravno, komentari nisu izostali:

"Ovo je dokaz da mi ne znamo šta ljudi stvarno rade kada su sami u kući", "Ljudi, zamislite kad mu kurir pokuca na vrata da preuzme paket", "Savršeno korišćenje slobodne volje", "Da li ste znali da je Majkl Majers zapravo iz Busovače, a kad je otišao u Ameriku promenio je ime u Majkl Majers iz Meho Majić", "Tačno bih umro da vidim uživo", "Jesam li jedina koja gleda 50. put, legenda"... pisali su ljudi oduševljeno.