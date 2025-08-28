"Kupim sve što mi se nađe pod rukom": Pjevačica ima milione u nekretninama, a priznala da je krala stvari iz kontejnera

Nada Topčagić otvoreno je govorila o svojoj prošlosti, kao i o tome koliko zarađuje na nastupima.

Izvor: Kurir

Pjevačica Nada Topčagić otvoreno priznaje da je nekada znala da prisvoji stvari sa stolova, ali kaže da je s vremenom uspjela da se riješi te navike. Iako sada to više ne radi, Nada bez zadrške govori o toj epizodi iz svog života, ističući da je to di njenog puta i da nema razloga da se stidi.

Ona je jednom prilikom govorila upravo o ovom problemu.

"Ma sve kupim što mi se nađe pod rukom, šta vam je ljudi. Šta god da mi se dopada uzmem, recimo pepeljarice, lijepe peškire, ako su novi. Ma svi to rade, nego ja sam iskrena. Naravno to sam iskorjenila, nema toga kod mene više", rekla je Nada za Blic, pa se osvrnula na bakšiš:

"Što se je bilo bakiša tiče, kod mene gakao i kod drugih kolega. Radilo se i zaradilo, ali ja ne volim da pričam o ciframa. Svakako da je bilo more bakšiša kod mene, a danas pjevam gdje ja hoću i kad hoću kad me pozovu. Dosta sam se naradila, danas više uživam", rekla je pjevačica.

Tokom svoje bogate i dugogodišnje karijere, Nada Topčagić stekla je brojne luksuzne nekretnine, u kojima danas uživa sa suprugom Zlatkom. Najpoznatija među njima svakako je vikendica na Tari, par takođe posjeduje i stan na Kosančićevom vencu, u srcu Beograda, idealan za uživanje u svim pogodnostima koje prestonica nudi. Osim toga, Nada je vlasnica kuće u Crnoj Gori, smještene tik uz obalu mora, kao i luksuznih vila u Starim Banovcima, koje odišu komforom i elegancijom.

Uzima stvari pored kontejnera

Nada Topčagić je jednom prilikom otkrila da sve što nađe na ulici čuva u svom podrumu i da se toga ne stidi.

"Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga", rekla je jednom prilikom ona.

Bora Drljača bio zaljubljen u nju

"Pola estrade mi se udvaralo u mladosti. Neću da otkrivam sva imena, ali mogu da priznam da je i Bora Drljača bio jedan od njih", rekla je Nada kroz smijeh, ne skrivajući ponos zbog pažnje koju je dobijala.