"Nismo ni slutili da joj je to partner s kojim čeka dijete": Komšije šokirane s kim je zapravo Milica Todorović

Milica Todorović uživa u trudnoći sa javnosti nepoznatim partnerom, a sada su komšije prvi put prokomentarisale njenog dečka.

Milica Todorović uskoro će se prvi put ostvariti u ulozi majke, a partnera sa kojim čeka bebu krije od očiju javnosti. Pjevačicu je tek nedavno izašla iz ilegale, te smo mogli vidjeti kako izgleda u trudnoći nakon što su na mrežama osvanuli snimci sa privatnih proslava.

Pogledajte i kako Milica izgleda u petom mjesecu i kako izgleda dečko kog krije:

Trudničke dane pjevačica provodi u svom rodnom mjestu, a nedavno su komšije prvi put progovorile o njenom ljubavnom odnosu i partneru kog krije.

,,Ovo mjesto je malo i izolovano. Svi se svakodnevno viđamo. Milica je poznata pjevačica i bilo bi neobično da je ne viđamo. Međutim, neko vrijeme već nije tu. Redovno je izvodila psa, ali je nismo danima viđali. Nekada je znalo da prvu jutarnju kaficu popije u kafiću tu dolje kod Saleta. Sada ni to. Znači da je definitivno otišla", kaže jedna starija gospođa.

Potom je dodala:

,,U poslednje vrijeme bila je dodatno raspoložena. Uvijek je ona nasmijana. Njen smijeh se uvijek čuje. Ali, sada je zračila posebnom energijom. Baš se vidjela neka promjena. Bude tu neki momak sa njom da pije kafu. Ali nismo ni slutili da joj je to partner s kojim čeka dijete. Djeluju baš skladno i lijepo. Biće Mica dobra majka. Osjeti se to", rekao je komšija za Blic.

