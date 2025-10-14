Partner Milice Todorović odriješio kesu: Pjevačica krije oca svog djeteta, a on za poklon dao hiljade eura

Pjevačica Milica Todorović je za svoj 35. rođendan od partnera dobila skupocjeni poklon

Pjevačica Milica Todorović nedavno je proslavila 35. rođendan sa porodicom i prijateljima. Ono što posebno interesuje javnost jeste njen partner, s kojim čeka prvo dijete i kojeg pjevačica još nije pokazala na mrežama.

Sada je jedna od prijateljica koja se našla na intimnoj rođendanskoj proslavi otkrila je da je Milica od oca svog djeteta dobila poklon koji ju je ostavio bez teksta.

"Milica je aktivna trudnica i odlično se osjeća. Iako se ne pojavljuje na gradskim dešavanjima, odlučila je da okupi drage ljude i proslavi rođendan. Ovaj joj je draži od svih prethodnih zbog toga što je trudna i što će joj se uskoro ostvariti ono što je godinama priželjkivala - postaće majka. Zbog svega lepog što joj se u poslednje vrijeme dešava, okupila je drage ljude, s kojima je provela veče za pamćenje. Nije slavila samo rođendan, već i to što će njena, ali i porodica njenog partnera uskoro biti bogatija za još jednog člana. Veče je bilo savršeno, uživali smo u sjajnoj hrani, piću i muzici, a Milica je sve vrijeme neumorno igrala i ni u jednom trenutku nije skidala osmijeh s lica", započela je priču drugarica pobjednice "Zvezda Granda" i dodala da je glavni trenutak večeri bio onaj u kom je Miličin partner odlučio da joj uruči rođendanski poklon:

Njih dvoje ljubomorno čuvaju svoju vezu i ne dozvoljavaju da bilo kakvi detalji isplivaju u javnost. Milica je srećna žena jer je našla partnera koji je tretira kao princezu i trudi se da joj u svemu ugodi. Tokom proslave su bili nasmijani i srećni, a nakon što je oduvala svjećice na rođendanskoj torti, iznenadio ju je kutijom u kojoj je bio sat marke "roleks". Ostala je bez teksta, jer joj je kupio model koji je dugo priželjkivala, a uz sat je dobila i emotivnu poruku, zbog koje je zaplakala. Nije mogla ni da zamisli da će veče biti tako posebno. Pred svima nama je rekla da je ponosna na svoj izbor i da je srećna što ju je Bog pogledao i poslao joj pravog muškarca".

