Ovako će se zvati sin Milice Todorović: Ime ima posebno značenje za pjevačicu

Milica Todorović uživa u drugom stanju, a sada je poznato kako će joj se zvati sin.

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Milica Todorović je u petom mjesecu trudnoće, a ultrazvuk je već pokazao da pjevačica nosi dječaka. Kako prenose domaći mediji, pjevačica je već odabrala ime za sina.

Pogledajte fotografije Milice Todorović:

Ona je navodno odlučila da se naslednik zove Milan, po njenom ocu, za koga je veoma vezana.

Podsjetimo, spekulisalo se u javnosti ko je otac djeteta, a pojavila se informacija da je to biznismen Jugoslav Karić, koji je odmah demantovao ove navode.

"Milica se odmah posle toga sklonila u Kruševac kod svojih roditelja. Shvatila je da je vrag odnio šalu i da je bolje da ode kod njih, jer se u porodičnom domu osjeća sigurno i opušteno. Smatra da je važno da prve trenutke sa detetom provede u privatnosti i da beba od prvog dana ima mirno okruženje. Zato je i donijela odluku da se porodi u Kruševcu, a ne u Beogradu", kaže njena drugarica za Svet i dodaje:

"Mica sada želi da vrijeme provodi sa svojom porodicom, tamo se odmara i priprema se za dolazak sina. Svjesna je da će medijska pažnja biti velika, tim prije što ne želi da otkrije ko je otac njene bebe. Mnogo je pogodilo kada su neki mediji objavili da je otac djeteta Jugoslav Karić, ali pošto se on oglasio i to odmah demantovao, Milica nije htjela da prekida medijsku ilegalu. Svjesna je da sve zanima ko je otac, ali za sada hoće da ga zaštiti jer nije iz javnog života, niti želi da bude dio istog. Često se čuje sa svojim kumom Stevanom Anđelkovićem, kao i sa Kaćom Živković koja se oduševila kada je čula da Milica nosi dječaka. Sve je kako treba da bude, Milica se super osjeća i ističe da su joj za sada trudnički dani prelijepi i što je mažena i pažena u rodnom Kruševcu. Tamo ide i na kontrolne preglede, pa otuda i odluka da se ipak porodi u Kruševcu. Tako će da izbegne paparace i medijsku gungulu koja joj sada uopšte ne prija" završava njena prijateljica.