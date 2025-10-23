Trudna Milica Todorović zapjevala pod šatorom: U narodnoj nošnji na privatnoj proslavi izašla iz ilegale (Video)

Pjevačica se povukla iz javnosti, ali je nastupala na nedavnoj privatnoj proslavi.

Izvor: TikTok printscreen / imorkestar

Pjevačica Milica Todorović u petom je mjesecu trudnoće, a od trenutka kada je ostala u drugom stanju, povukla se iz javnosti, te o trudnoći nije govorila za medije.

Sada je isplivao snimak sa jedne privatne proslave na kojoj je Milica prije dva dana nastupala. Ona je imala tezgu sa jednim orkestrom pod šatorom, gdje je bila obučena u narodnu nošnju.

"Kako se može vidjeti, Milica je bila veoma raspoložena na ovom nastupu, a njen trudnički stomak nazirao se ispod nošnje. Ni zima nas ne zaustavlja!", napisali su uz opis videa na Tiktoku.

Inače, kako se piše, Milica je riješila da sinu da ime Milan, po svom ocu za kojeg je veoma vezana.

