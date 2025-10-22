Rada Manojlović plakala u kolima: Paparaco slike zaludjele mreže, izašla iz studija i raspala se na sto komada

Pjevačica Rada Manojlović na meti paparaca u teškom trenutku

Pevačica Rada Manojlović izaziva pažnju javnosti gde god se pojavi, a pre nekoliko dana je morala i da reaguje na mrežama zbog negativnih komentara na račun svoje nove pesme.

Sada je u centru pažnje zbog snimka iz emisije "Paparaco lov", na kojem se vidi kako plače u kolima.

Rada Manojlović se nakon snimanja emisije "Magazin In" doslovno rastavlja od plača u automobilu, dok je pored nje usnimljen dečko koji je teši, a u pitanju je njen blizak drug.

