Teško priznanje Rade Manojlović o poznatom pjevaču: "Bila sam navučena, nisam mogla da se skinem"

Pevačica Rada Manojlović u više navrata priznala je da je koristila ljekove za smirenje.

"To je mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest mjeseci nisam mogla da se skinem sa Ksanaksa. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocijenim da ne treba više, vara se. Nije to tako lako. Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Ljekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primjer ukoliko izgubite člana porodice, pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol", upozoravala je Manojlovićeva svojevremeno, koja je koristila i usluge psihijatra.

Privatni život pjevačice uvijek je u javnosti izazivao veliku pažnju, ali i brojna nagađanja. Posebno su na meti spekulacija bili njeni odnosi sa emotivnim partnerima, a popularna pjevačica je nedavno progovorila o krahu veze sa kolegom Harisom Berkovićem.

"To je teško pitanje, pitanje za psihologa ili psihijatra, jer ja nemam taj osjećaj. Nezavisno od osobe sa kojom sam. Ja sam to i Harisu pokušavala da objasnim, i drugima, ali oni svi misle da je do njih, u smislu sa mnom ne želiš dijete... A ja, nekako... Osoba kojoj je potreban Ksanaks, koja ne može sama da riješi taj neki verbalni problem, odnos sa ljudima, ne mislim da je spremna za dijete i za vaspitanje djeteta, ja koja bježim od svega", rekla je Rada.

Manojlovićeva je zbog ljubavi patila od nesanice, kako je ispričala, pa je tada počela da koristi Ksanaks.

"Meni je bilo lako dok sam se družila sa hemijom, ali mi je bilo teško da se odružim od nje, da se skinem sa toga. Nikada nije trebalo bez savjeta ljekara to da uradim. Meni je lijek za smirenje značio san. Ja tada nisam mogla da spavam, bila sam u jednoj vezi, a zaljubila sam se u drugog. Po savjetu ljekara sam uspjela da se skinem sa Ksanaksa. Ja sam pametnica, poslije osam mjeseci prekinula odjednom. Osjetila sam da meni to više ne treba i onda sam odjednom prekinula. Prvi dan okej, drugi dan znoj, treći dan... Ja sam već prešla na neku dozu, ja sam 1.75 pila to je bila baš lijepa doza. I onda sam počela da se preznojavam, pa onda spavam 48 sati, još gore, pa onda katastrofa od sna... Onda sam uradila, ono što je trebalo na početku, da potražim savjet stručnjaka. Tada su mi rekli piješ dva, pa 1.75, po jedan i po, pa tako na svake dvije nedelje manje", otkrila je pjevačica svojevremeno za Blic.

