Rada za 40. rođendan dobila traktor: Pjevačicin dečko u centru pažnje na žurki, poznati detalji njihove veze

Najbliži prijatelji i porodica iznenadili su pjevačicu Radu Manojlović za njen jubilarni rođendan.

Popularna folkerka Rada Manojlović nedavno je proslavila jubilarni 40. rođendan, a tim povodom njeni najbliži priredili su joj veliko iznenađenje. Ipak, ono što je sve posebno nasmijalo, a Radu ostavilo bez teksta, bio je poklon od njenog oca. Naime, slavlje je proteklo u intimnoj atmosferi, u društvu porodice i prijatelja, a Radin otac iznenadio je pjevačicu nesvakidašnjim, duhovitim poklonom koji je izazvao opšte oduševljenje.

"Rada je danima prije svog rođendana radila, imala je dosta nastupa pa joj proslava nije bila ni na kraj pameti. Htjela je da taj dan prespava jer je to bio jedini slobodan dan koji je imala. Rekla je sestri da će zajedno otići na ručak kada se naspava i da nakon toga posjete oca Radeta u selu Četereže. Marija je ipak odlučila da iznenadi Radu i organizovala je žurku u restoranu koji se nalazi u blizini Požarevca. Sve nas je pozvala i rekla nam da ništa ne govorimo Radi, kao što smo i učinili", ispričao je jedan od gostiju na intimnoj pjevačicinoj proslavi.

Plakala na rođendanu

"Bilo nas je dvadesetak, a Rada je počela da plače čim nas je vidjela. Maja se pobrinula i za dekoraciju koja je bila od balona i cvijeća i sve je bilo nekako bajkovito, a intimno. Taman kad je malo došla sebi, usledio je novi šok. Slavljenička torta na kojoj je pisalo 'Ne mogu ja da starim, nisam psihički spremna' dovela ju je do suza, ali radosnica", ispričao je izvor sa lica mjesta i za kraj dodao:

"I tu nije bio kraj iznenađenjima. Kada joj je otac Rade saopštio da joj je kupio traktor najnovije generacije, prasnuli smo u smijeh, iako to nije bila šala. Zaista joj ga je kupio, jer joj ga je davno obećao."

Da je informacija do koje smo došli tačna, potvrdili su nam i Radin otac Rade, kao i sestra Marija, koja je sve to organizovala.

"Svi znaju da samo Rada umije da vozi traktor, pa je to i zaslužila od mene! Naučila je još kao mala. Obećao sam joj da će za četrdeseti da dobije traktor i tako je bilo. Voziću ga ja dok sam živ, a posle ona nek nastavi ako želi. Rakiju sam joj takođe poklonio, iako znam da je ona neće piti. Neka ima kad joj neko dođe, da ga posluži, jer se zna da ja pravim najbolju rakiju", pohvalio se Radin otac Rade.

Marija Manojlović, pjevačicina mlađa sestra i menadžerka, nije željela da otkriva detalje slavlja koje je organizovala, ali nam je rekla da je iznenađenje uspjelo i da je zbog toga neizmjerno srećna:

"Ne bih pretjerano govorila o tome, jer Rada ne voli da sa javnošću dijeli stvari iz privatnog života. Mogu samo da vam kažem da ju je torta s natpisom: 'Ne mogu ja da starim, nisam psihički spremna' najviše iznenadila i nasmijala, jer nju brojke nerviraju. Svakako izgleda kao da ima 30, a ne 40 godina."

Na žurki iznenađenja prisustvovao je i Radin dečko sa kojim je mjesecima u vezi.

"On ne voli da se eksponira, za njega znaju samo njeni najbliži. Bio je prisutan, ali nisu razmjenjivali nježnosti, pa tako niko nije mogao ni da zna da je to njen izabranik. Mjesecima su zajedno, često je vozi i na nastupe, ali nikad se ne slika jer ne voli medije", kaže izvor.

