logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brutalna reakcija Rade Manojlović: Nova pjesma zaradila dva miliona pregleda, svi je napali jer spominje Jugoslaviju

Brutalna reakcija Rade Manojlović: Nova pjesma zaradila dva miliona pregleda, svi je napali jer spominje Jugoslaviju

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Rada Manojlović riješila da odgovori svima koji su je napali zbog teksta nove pjesme "Na putu do Beča"

Rada Manojlović nova pjesma Izvor: Youtube / Rada Manojlović

Pjevačica Rada Manojlović je prije nekoliko dana objavila novu pjesmu "Na putu do Beča", koja je već zauzela 15. mjesto na Jutjub trendingu. Milionski pregledi na Jutjubu i pregršt pozitivnih komentara, nisu bili dovoljni da Rada ne odreaguje na negativne objave.

Zbog jednog dijela pjesme i spominjanja Jugoslavije, mnogi su je napali na društvenoj mreži X, nakon čega je rešila da se oglasi.

Razlog? Stihovi "svaki brat je mio, ma koje vjere bio, pitaš odakle sam, made in Yugoslavia".

Poslušajte pesmu:

Rada Manojlović - Na putu do Beča
Izvor: Youtube / Rada Manojlovic

"Ne miješajte mi bre politiku s pjesmom, aman, kad blage veze nema. Od svih profila na društvenim mrežama (Fejsbuk skoro 600.000, Tiktok 100.000 i na Jutjubu zasad skoro dva miliona pregleda), pa samo ovdje ste se uhvatili politike i maltretirate me bukvalno. Šta vam to govori? Da li je do vas? Pjesma je namijenjena svima koji su rasuti po svijetu, a koji su rođeni u bivšoj Jugi. Samo se dobro rimuje i dajte molim vas, oladite, stvarno pretjerujete. Klincima se sviđa koji izlaze po klubovima i koja su moja publika, koji takođe na sav glas pjevaju "Ja sam Jugoslovenka", a nisu tad bili ni rođeni. Tako da, manite se ćorava posla i maltretiranja", napisala je Manojlovićeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rada Manojlović Jugoslavija nova pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ