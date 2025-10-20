Brutalna reakcija Rade Manojlović: Nova pjesma zaradila dva miliona pregleda, svi je napali jer spominje Jugoslaviju

Pjevačica Rada Manojlović riješila da odgovori svima koji su je napali zbog teksta nove pjesme "Na putu do Beča"

Izvor: Youtube / Rada Manojlović

Pjevačica Rada Manojlović je prije nekoliko dana objavila novu pjesmu "Na putu do Beča", koja je već zauzela 15. mjesto na Jutjub trendingu. Milionski pregledi na Jutjubu i pregršt pozitivnih komentara, nisu bili dovoljni da Rada ne odreaguje na negativne objave.

Zbog jednog dijela pjesme i spominjanja Jugoslavije, mnogi su je napali na društvenoj mreži X, nakon čega je rešila da se oglasi.

Razlog? Stihovi "svaki brat je mio, ma koje vjere bio, pitaš odakle sam, made in Yugoslavia".

Poslušajte pesmu:

Rada Manojlović - Na putu do Beča Izvor: Youtube / Rada Manojlovic

"Ne miješajte mi bre politiku s pjesmom, aman, kad blage veze nema. Od svih profila na društvenim mrežama (Fejsbuk skoro 600.000, Tiktok 100.000 i na Jutjubu zasad skoro dva miliona pregleda), pa samo ovdje ste se uhvatili politike i maltretirate me bukvalno. Šta vam to govori? Da li je do vas? Pjesma je namijenjena svima koji su rasuti po svijetu, a koji su rođeni u bivšoj Jugi. Samo se dobro rimuje i dajte molim vas, oladite, stvarno pretjerujete. Klincima se sviđa koji izlaze po klubovima i koja su moja publika, koji takođe na sav glas pjevaju "Ja sam Jugoslovenka", a nisu tad bili ni rođeni. Tako da, manite se ćorava posla i maltretiranja", napisala je Manojlovićeva.