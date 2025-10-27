logo
Sin Zorice Brunclik se nedavno razveo, ona već ušla u brak s drugim: Bivša žena objavila slike sa novim mužem

Autor Marina Cvetković
Sin pjevačice Zorice Brunclik, Đorđe Tutić, nedavno se razveo posle 15 godina braka od žene Vanje Tutić, sa kojom ima djecu i koja se ponovo udala.

Razveo se sin Zorice Brunclik Izvor: Instgram printscreen / djordje_tutic

Bivša snaja Zorice Brunclik, Vanja, je nakon razlaza sa Đorđem našla novu ljubav, udala se u aprilu ove godine, a kumovala im je bivša učesnica rijalitija Ana Ćurčić.

Vanja i njen novi suprug sada su se emotivnim riječima oglasili na svojim profilima na Instagramu, s obzirom da slave prvu godišnjicu ljubavi:

Izvor: Instagram printscreen / vanja.jovanovich

"Naših godinu dana ljubavi", napisao je on, a Vanja mu je uzvratila:

"Volim te anđele moj, ti si moje sveto biće", napisala je.

Izvor: Instagram printscreen / ana.jovanovich

Ko je bivša snaja Zorice i Kemiša?  

Javnosti je manje poznato ko je bivša supruga pjevačicinog sina Đorđa, a u pitanju je atraktivna voditeljka sa televizije Hype.

 Pogledajte još slika Đorđa Tutića, Zoričinog i Kemiševog sina:

