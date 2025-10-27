Sin Zorice Brunclik se nedavno razveo, ona već ušla u brak s drugim: Bivša žena objavila slike sa novim mužem

Sin pjevačice Zorice Brunclik, Đorđe Tutić, nedavno se razveo posle 15 godina braka od žene Vanje Tutić, sa kojom ima djecu i koja se ponovo udala.

Bivša snaja Zorice Brunclik, Vanja, je nakon razlaza sa Đorđem našla novu ljubav, udala se u aprilu ove godine, a kumovala im je bivša učesnica rijalitija Ana Ćurčić.

Vanja i njen novi suprug sada su se emotivnim riječima oglasili na svojim profilima na Instagramu, s obzirom da slave prvu godišnjicu ljubavi:

"Naših godinu dana ljubavi", napisao je on, a Vanja mu je uzvratila:

"Volim te anđele moj, ti si moje sveto biće", napisala je.

Ko je bivša snaja Zorice i Kemiša?

Javnosti je manje poznato ko je bivša supruga pjevačicinog sina Đorđa, a u pitanju je atraktivna voditeljka sa televizije Hype.

