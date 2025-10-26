"Prišla mi je i rekla, 'ja volim tvog muža": Ivana Tramp nije podnosila 2. Donaldovu ženu, evo šta je mislila o Melaniji

Ivana Tramp je svojevremeno govorila o Donaldovim suprugama.

Izvor: Judie Burstein / Zuma Press / Profimedia

Ivana Tramp bila je prva supruga Donalda Trampa. Par se vjenčao 1977. godine i ostao zajedno do 1990. Tokom tih godina Ivana nije bila samo supruga milijardera, već i važan dio njegovog poslovnog carstva. Aktivno je učestvovala u vođenju Trumpove Organizacije, a jedno vrijeme bila je i direktorka i predsjednica hotela i kazina Trampov zamak u Atlantik Sitiju. Sa Donaldom je dobila troje djece: Donalda Džuniora, Ivanku i Erika.

Pogledajte fotografije Ivane Tramp:

Uprkos burnom razvodu, Ivana i Donald su održali korektan odnos sve do njene smrti 2022. godine. U više intervjua, Ivana je otvoreno govorila o njegovim kasnijim suprugama, Marla Mejpls i Melaniji Tramp.

Tada je jasno stavila do znanja kojoj je bila naklonjenija.

U razgovoru za emisiju CBS Sunday Morning, Ivana je bez zadrške rekla:

"Jedna je niko, a druga je Prva dama."

Ova kratka, ali oštra izjava jasno je pokazala da Ivana nije imala lijepo mišljenje o Marli Mejpls, dok je Melaniju, na svoj način, poštovala.

Sukob sa Marlom

Njihov sukob s Marlom datira još iz osamdesetih, kada je Tramp bio u braku s Ivanom, a započeo je aferu s tada mladom glumicom i manekenkom. U svojoj autobiografiji "Uzdizanje Trampa", Ivana je opisala napeti susret u Aspenu 1989. godine, tokom zajedničkog odmora:

"Prišla mi je mlada plavuša i rekla: ‘Ja sam Marla i volim tvog muža. A ti?’ Odgovorila sam: ‘Gubi se. Volim svog muža." Bilo je neprimjereno, ali bila sam u šoku.

Donald Tramp je kasnije i sam priznao da je situacija bila napeta:

"Nije bilo vikanja, ali očigledno je postojala tenzija", rekao je u intervjuu 1994. godine.

Veza im je imala uspone i padove, ali su se na kraju vjerili na Met Gala balu 2004. godine, a vjenčali u Palm Biču na Floridi, na raskošnoj ceremoniji kojoj su prisustvovale ličnosti poput Rudija Đulijanija, Barbare Volters i tadašnjeg predsjednika Bila Klintona.

Cijenila je Melaniju

Kada je Donald 2017. postao predsjednik SAD, Melanija je postala prva prva dama rođena van Sjedinjenih Država još od 1829. godine, kada je tu ulogu imala Luiza Adams, supruga Džona Kvinsija Adamsa.

Prema rečima bliskih prijatelja, Ivana je cijenila Melaniju zbog njenog dostojanstvenog držanja i diskretnosti, osobina koje je sama smatrala ključnim za ženu uspješnog muškarca.

Melanija se nikada nije javno nadmetala s Ivanom niti davala komentare o prošlosti, što je dodatno uticalo na to da je Ivana poštuje.