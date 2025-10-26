"Otimao mikrofon kad je video bakšiš": Svađa o kojoj su svi pričali, Sandra Afrika rekla da je Đani uzeo pare sa veselja

Pevačica Sandra Afrika je prošle godine pričala o kolegi Radiši Trajkoviću Đaniju s kojim je radila jedno veselje

Izvor: Kurir TV/Instagram/djanimusic/Screenshot

Sandra Afrika i Radiša Trajković Đani imali su sukob tokom zajedničke turneje pre nekoliko godina, a svađa među njima je počela zbog novca.

Afrika je tada u javnost iznela da je Đani materjalista, te da ne voli ljude koji sve gledaju kroz novac. Đani je, s druge strane, izjavio da joj želi sve najbolje, ali se naglasio da ne može da se poredi sa njim.

"Sve najbolje joj želim, da bog da milijarde zaradila. Nemam ništa protiv nje, ali ne može da se upoređuje sa mnom. Ispao je problem što je ona otvarala program, čekaj devojko, koliko hitova imaš? Ko si ti? Ne želim ništa ružno da kažem o njoj, ali ja imam veliku karijeru i mnogo albuma, da ne pričam o pevanju. Ne želim nikoga da vređam", poručio je Radiša za Toxic TV, na šta je pevačica odmah reagovala.

Na svom Instagram profilu, ona je napisala: "Nemoj mi samo ti želeti dobro. I ti i ja znamo da to nije tako."

Đani i Sandra su navodno zaratili zbog 20.000 evra, koje je trebalo da podele. Međutim, nastao je problem kada je Afrika shvatila da je dobila 5.000 evra, dok je on uzeo 15.000.

"Sandra i Đani napravili su super atmosferu na toj svadbi. Gazda je tokom pauze došao do Đanija i dao mu kovertu u kojoj je bilo 20.000 evra. Rekao mu je da su gosti i on jako zadovoljni kako su odradili posao i da od tih 20.000 evra pola uzme za sebe, a pola za Sandru i da joj da. Osim toga, čovek ih je darivao i sa dva zlatna lanca - po jedan za svakoga za njih. Kad je došlo vreme da se sravne računi, Trajković je mlađoj koleginici dao samo 5.000 evra, dok joj lanac nije ni spomenuo", pričao je izvor za domaće medije.

"Kad su muzičari rekli Sandri da ju je Đani slagao i uzeo više para za sebe, ali i da joj nije dao zlatni lanac, ona je pobesnela i odmah otišla do njega i počela da viče da je ološ i da treba da ga bude sramota da u tim godinama radi takve stvari i da se blamira. Đani se bio baš zbunio. Sav se zacrveneo od stida što je uhvaćen u laži. Pokušao je da se opravda, ali ga ona nije slušala. Od tada ga je blokirala i odlučila da s njim prekine kontakt. Užasno je razočarana i povređena". dodao je tada izvor za medije.