"Pobjegla sam iz kuće Zorana Marjanovića": Pjevačica opisala šta se dešavalo kad su se prvi put vidjeli

Pjevačica Sandra Afrika otkrila kako je protekao sastanak sa Zoranom Marjanovićem na početku karijere

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Sandra Afrika je gostujući u jednoj emisiji, ispričala kako je izgledala njena saradnja sa mužem ubijene pjevačice Jelene Marjanović, Zoranom Marjanovićem.

Sandri je put do Marine Tucaković, čije su je pjesme kasnije proslavile, otvorio upravo Zoran Marjanović, koji joj je komponovao i aranžirao numeru "Afrika", zahvaljujući kojoj i stekla umjetničko ime Sandra Afrika.

Sandra je sada otvoreno govorila o njihovom prvom susretu, koji nije prošao baš najbolje.

"Ja sam otišla na razgovor kod Zorana Marjanovića. Sjela kod njega u studio. Pričam ja s njim, bila sam klinka tad, stavila kačket, obukla neki šorts.. Pravila se sa ga slušam, a zapravo me ništa nije zanimalo. Htjela sam majku da ispoštujem, da ne bude da nisam došla.. On je meni tad nudio "Bato, bre" pjesmu.. Indi je posle to snimila. Mene to ništa nije zanimalo, bila sam baš klinka. Ja nisam znala ni šta mi on priča. On meni kaže "hajde da mi otpjevaš neku pjesmu", a ja ga pitala da dođem sjutra da mu otpjevam. Mrtva ladna sam mu to rekla. I on meni kaže nije problem. Lagan čovjek. Pobjegla sam odatle i više se nikad nisam javila", rekla je pjevačica za Adriatv.

(Kurir, MONDO)