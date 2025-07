Sandru Afriku otac prevario za pare

Sandra je doživjela još jedno veliko razočarenje kada se obratila ocu nakon mnogo godina, te shvatila da se on ništa nije promijenio.

Izvor: Instagram/sandraafrika

Pjevačica Sandra Prodanović, poznatija javnosti kao Sandra Afrika, po prvi put je iskreno govorila o bolnim momentima iz djetinjstva i narušenom odnosu sa ocem, koji je ostavio dubok trag u njenom životu.

Sandra je kroz suze otkrila da je kao dijete imala mnogo više slobode i razumijevanja kod majke, dok je odnos s ocem bio strogo kontrolisan i obilježen traumatičnim trenucima.

"Mogla sam sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gdje sam i sa kim, a na primjer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo", izjavila je emotivno pjevačica.

Dotakla se i odnosa sa pjevačem Miletom Kitićem, kod koga je nekada radila kao igračica, te otkrila da je naišla na zatvorena vrata kada mu se obratila za pomoć.

"Mi smo zvali Mileta Kitića i pitali ga da nas usmjeri i da pozove Marinu i da kaže bilo šta. Rekao mi je da ga pozovem poslije vikenda i u nedelju, ne da se nije javio, nego je promijenio broj telefona", rekla je Sandra.

Na pitanje da li danas ima kontakt sa ocem, iskreno je priznala:

"Nisam ga vidjela godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoljetstvo."

Iako je odnose sa ocem prekinula, pokušala je da mu pomogne u trenutku kada je tvrdio da mu je zdravlje ugroženo, ali je tada, kako kaže, doživjela još jedno razočaranje.

"Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htjela da mu pomognem, iako on nije htio ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu trebale pare za to", zaključila je Sandra Afrika kroz suze.

Izvor: Informer/ Mondo