Atina Ferari otkrila sve o aferi sa Lukasom i šokirala: "Dvije godine me je molio za jednu stvar"

Starleta tvrdi da je opčinila Acu Lukasa i da su u vezi.

Starleta Atina Ferari detaljno je govorila o odnosu koji ima sa folkerom Acom Lukasom. Kako tvrdi, njih dvoje su u vezi.

Atina Ferari je otkrila kako su se upoznali, i ističe da ju je on dvije godine molio da se vide.

"Što se tiče Ace Lukasa, ja imam potpuno slobodu da pričam o našem odnosu, on se neće naljutiti. Mi smo mnogo dobro prijatelji. Moram da ispričam kako smo se upoznali zapravo... Prije nekoliko godina vodila sam program u jednom lijepom restoranu kod naših zajedničkih prijatelja u Čačku. Te večeri Lukas je trebalo da nastupi, međutim, svi znamo kakav je Aca. Aca ko Aca, zaginuo je negdje, zapio se, bilo mu je lijepo. Nažalost, zbog zdravstvenih razloga nije se pojavio. Ja sam, kao voditeljka programa, morala da zabavim masu od preko 100.000 ljudi i zadržim ih tu gdje jesu. Krenula sam da pjevam, da zbijam šale kao pravi profesionalac i ljudi su ostali. On mi se kasnije putem poruke zahvalio i tako je počela naša komunikacija."

Kako navodi, njihovo dopisivanje je trajalo pune dvije godine, prije nego što je došlo do upoznavanja oči u oči:

"On je mene dvije godine molio da se upoznamo. Mi se nismo uživo znali, znali smo se preko televizije, ali ništa više od toga. To je meni čak bilo i smiješno, mislim da i dalje imam te naše poruke... Dvije godine je to trajalo, a ja nikako da nađem vrijeme da se upoznamo. Na kraju, nakon jednog mog ljubavnog brodoloma, pristala sam da se vidimo, ali samo kao prijatelji, bez nekih drugih namjera", prisjeća se starleta.

"Ispunio je sve moje uslove"

"Uslovi su bili moji! Nisam htjela da se upoznam s njim ukoliko ne dođe po mene kolima, zatim da izađemo u neki javni restoran, a ne po kućama, stanovima... Kućne sedeljke ne dolaze u obzir! Treći uslov je bio da se kući vratim do 23 časa, zatim da veče prođe bez alkohola i bez ikakvih supstanci jer ja nisam čovjek iz te priče. Takve stvari nikada nisam probala niti koristim tako nešto. On je prihvatio sve moje uslove, došao je zaista na vrijeme, nije kasnio jer sam mu rekla da mrzim muškarce koji kasne. Otišli smo u restoran, večerali, popili po čašu vina, ispričali se i on me vratio kući na vrijeme. Sve je bilo u redu, tada smo počeli da se družimo. Za ovo ostalo, ne mogu baš sve da vam ispričam, dala sam vam dovoljno uvoda u priču", opisuje Atina do detalja sa osmijehom na licu.

Pjevačica je je prvi put priznala da je s Lukasom u emotivnoj vezi.

"Ne mogu da vrdam, Aca je jedno prepametno i divno stvorenje, preinteligentan je čovijek, uvijek mi je zanimljivo s njim. Ali nikad ga nisam gledala zbog karijere i toga šta je uradio i stekao. Znam kakav ga glas bije, kakve ga sve priče sa ženama prate, zato sam i razmišljala dvije godine da se uopšte upoznamo. Ali, s vremenom, shvatila sam koliko je nježan i emotivan, to što pričaju i pišu nema veze s životom. Za njega se žene kače da bi postale slavne, da kažu da su bile s Acom Lukasom, a on nije ni prošao pored njih. Evo, koliko se Aca i ja poznajemo... Ja nikada u životu nisam progovorila o njemu, ovo sada sve prvi put pričam i vjerovatno više nikada. Meni slava na račun njegovog imena ne treba! Ako sam kvalitet, steći ću je sama. Žao mi je što sve o nama dospelo u javnost, ali ja nisam osoba koja će da krije i laže i da se pravim luda kao što mnogi to na estradi rade", poručuje ona u jednom dahu.

