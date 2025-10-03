Šašić o ćerki koju je odgajao ljubavnik, pa muž bivše: Bijesnio što je pala na vjenčanog kuma, a naslednicu i ne viđa

Pjevač Željko Šašić otvoreno je govorio o odnosu sa ćerkom Sofijom, koju je dobio dok je bio u braku sa Sonjom Vuksanović.

Izvor: Instagram printscreen/sophiasasic

Željko Šašić u braku sa Sonjom, koji je trajao deset godina, dobio je ćerku Sofiju sa kojom je, nakon niza turbulencija, konačno u dobrim odnosima.

Podsjetimo, kako su pisali domaći mediji, Sonja je navodno prevarila Željka sa Lukasom, rasturivši njihovo prijateljstvo, da bi ih na kraju obojicu ostavila.

Podsjetite se kako je Sonja nekad izgledala:

Međutim, tokom ovog turbulentnog odnosa, sa obje strane su izrečene ozbiljne optužbe, zbog čega Sofija jedno vrijeme nije imala kontakt sa ocem.

Srećom, stvari su se promijenile, a Željko se dotakao i priče da li žali što nema više naslednika.

"Kada sam bio mlađi, bilo mi je žao. Ali, sada kada pogledam koliko je sve to oko djece komplikovano, sve mi je manje žao. Ne kažem da nemam još vremena, ali ja imam dosta male djece oko sebe, od mojih najbližih rođaka. Tako da sam ja itekako okružen malom djecom od nepunih godinu dana do deset godina ih imam i rado provodim vrijeme sa njima. Pričam im priče i šarene laži i zezam ih dok mogu", izjavio je Željko.

Izvor: Kurir TV printscreen

Ona se osvrnuo i na mezimicu Sofiju:

" Ona je veliko dijete, da. Jedno mnogo lijepo vaspitano dijete, kulturno, radno i to mi je drago. Toliko radi da se ni ne viđamo", rekao je on za Adria TV.

Kako je ranije govorio Željko, drago mu je što je njegova naslednica toliko stvari povukla na oca.

" Hvala Bogu, Sofija se rodila krajem 1999. godine. Sonja je bila mlada mama, a ja sam imao tri banke, taman. Bili smo dvije godine u braku kada se ona rodila. Kao tata sam bio neumoran, ništa mi nije bilo teško i to 24 časa. Sve sam sa Sofijiom radio, sve što je potrebno, bili smo baš aktivni. Mislim da sve što danas radi i koliko je aktivna, da je to baš iz tog perioda kada je sa mom navikla. Kada sam bio mađi kuća mi je služila samo da prespavam, a sada sam kućni tip. Nadam se da će i ona da se smiri, kada je nešto zoveš ona je negdje tamo ili mora ovamo. Ja onda kažem ona je na mene", zaključio je Željko za Grand.

Pogledajte kako danas izgleda Sofija:

Inače, u prošlosti se mnogo polemisalo o odnosu pjevača sa naslednicom, a i Šašić i Lukas nisu štedjeli jedan drugog. Aca Lukas je cijelo jedno poglavlje u svojoj knjizi "Ovo sam ja" posvetio ne samo bivšoj ženi Sonji, već i Sofiji koju je dobila u braku s pjevačem Željkom Šašićem.

"Mnogo sam zavolio Sofiju, ali nikada nisam ni pomislio da joj zamijenim oca.' Zašto sam samo ja Šašić u ovoj kući', pitala je jednog dana. Htjela je da promijeni prezime Šašić u Vuksanović, ali ja joj nisam dozvolio. Dijete ne može da shvati i prihvati natezanje između roditelja, smišljene igre, sukob dva ega", napisao je Lukas.

Potom je nastavio:

"'Zamisli kako bi se tvoj tata osjećao kada bi stvarno to uradila', rekao sam joj jer sam siguran da bih pao u depresiju da se meni tako nešto dogodi".

Lukas je otkrio i kako je postupao sa Sofijom bez obzira na sukob sa Željkom Šašićem.

"Duboko su me pogodile njegove izjave 'Ona je s narkomanom', 'Moje dijete ne može da živi s narkomanom, uzeću svoje dijete'.Pričao je kao da sam ja ukrao njegovu ćerku Sofiju.Sonja voli i umije da zaprži čorbu! Njih dvoje su se inatili. Ona neće da ga pozove telefonom, on neće da pozove telefonom, a Sofija pati. 'Zašto nisi bila kod tate', pitam Sofiju. 'Mama mi nije dala da idem'. 'Ne može to mama da ti određuje, Željko je tvoj tata'. Uzmem telefon i kažem da pozove tatu. Onda je dovedem kolima do Željkove kuće", pisao je Lukas svojevremeno.

Podsjetite se kako su Sonja i Aca izgledali tokom veze i braka: