"Što je babi milo, to joj se i snilo": Aca Lukas brutalno odgovorio starleti, pričala da su u vezi

Prije nekoliko dana je u medijima osvanula priča starlete Atine Ferari, koju smo upoznali u rijalitiju Parovi, a koja je nedavno kao pjevačica nastupala na tradicionalnom Šabačkom vašaru.

Atina je izjavila da je u vezi sa Acom Lukacom, što je on sad demantovao, ali i otkrio da je u životu "bio sa 5 žena".

"Što je babi milo, to joj se i snilo. Samo što je juče baba spavala cijeli dan. San je bio baš sadržajan. Inače, moja posljednja veza je bila sa mojom bivšom suprugom Sonjom, a gospođici preporučujem da jedno vrijeme ne spava. Ovakvi snovi mogu da ostave trajne posljedice, ako već nije kasno", rekao je Lukas i nastavio:

"Da vam dam konkretan odgovor na vaše pitanje. U vezi sam u životu bio sa pet žena. To su moje tri supruge, bivše, i dvije ženske osobe sa kojima sam bio u vezi između brakova. Odgovorno tvrdim da nijedna od njih nije ova gospođica Atina, koju uzgred, poznajem".

"Dvije godine me je molio da se upoznamo"

Atina tvrdi da je folker dvije godine molio da se upoznaju.

"On je mene dvije godine molio da se upoznamo. Mi se nismo uživo znali, znali smo se preko televizije, ali ništa više od toga. To je meni čak bilo i smiješno, mislim da i dalje imam te naše poruke... Dvije godine je to trajalo, a ja nikako da nađem vrijeme da se upoznamo. Na kraju, nakon jednog mog ljubavnog brodoloma, pristala sam da se vidimo, ali samo kao prijatelji, bez nekih drugih namjera", rekla je Atina Ferari.

"Uslovi su bili moji! Nisam htjela da se upoznam s njim ukoliko ne dođe po mene kolima, zatim da izađemo u neki javni restoran, a ne po kućama, stanovima... Kućne sjedeljke ne dolaze u obzir! Treći uslov je bio da se kući vratim do 23 časa, zatim da veče prođe bez alkohola i bez ikakvih supstanci jer ja nisam čovijek iz te priče. Takve stvari nikada nisam probala niti koristim tako nešto. On je prihvatio sve moje uslove, došao je zaista na vrijeme, nije kasnio jer sam mu rekla da mrzim muškarce koji kasne. Otišli smo u restoran, večerali, popili po čašu vina, ispričali se i on me vratio kući na vrijeme. Sve je bilo u redu, tada smo počeli da se družimo. Za ovo ostalo, ne mogu baš sve da vam ispričam, dala sam vam dovoljno uvoda u priču".

