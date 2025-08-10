logo
Prvi nastup Vesne Zmijanac nakon izlaska iz bolnice: Prije samo 6 dana je bila u Urgentnom, ljekari upozorili na jedno

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica je nastupila sa svojim kolegom u Čačku.

Prvi nastup Vesne Zmijanac nakon izlaska iz bolnice Izvor: Instagram printscreen/ majstorvlade

Vesna je sanitetom prevezen u Urgentni centar, a posle nekoliko dana stanje joj se stabilizovalo i sada je održala prvi nastup prvi put nakon što joj je bilo pogoršano zdravstveno stanje. Iako je otkrila da joj se slošilo jer se preforsirala nastupima, folkerka je ipak održala još jedan i to nakon samo šest dana otkako je puštena iz bolnice.

"Imala sam aritmije, ne prijaju mi promjene vremena. Kad bih za svaku sitnicu zvala, ja ne bih izlazila iz bolnice, ali danas mi je baš pozlilo. Mislim da sam se preforsirala pošto ja inače odmaram i ne pjevam ovoliko tokom ljeta. Mnogo je ovo za mene. Ljekari su hteli da me zadrže, ali sam tražila da idem kući. Rekli su da mirujem i da pijem terapiju, tako da mi ponovo slijedi mirovanje. Srčani sam bolesnik i nije ovo ništa novo za mene. Sada sam kod kuće, bolje se osjećam i ponovo mi sledi period mirovanja", rekla je Vesna Zmijanac.

Izvor: Instagram printscreen/ gagi.salon

Ipak, sinoć je održala koncert u Čačku, odakle je na Instagramu podijelila brojne video snimke, a u jednom trenutku joj se na binu pridružio i kolega Slavko Banjac.

"Plašim se operacije"

Podsjetimo, Vesna Zmijanac ima problem i sa štitnom žlijezdom o čemu je jednom prilikom govorila.

"Ja se 15 godina borim sa štitnom žlezdom, ali živim sa tim. Mnoge žene je odstrane, ali ja se plašim operacije. Nemam razloga da idem pod nož jer nije ništa strašno. Kad bih se odlučila na taj korak prije bih pristala da me operišu ljekari u Srbiji nego u inostranstvu. Našim doktorima više verujem, nekako su drugarski nastrojeni prema pacijentima", kazala je tada ona.

