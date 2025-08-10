"Da nije Vesne i Relje ne bi bilo ni njenog Tašmajdana": Nikolija oštro odgovorila na prozivke

Pjevačica se obratila kritičarima.

Pjevačica Nikolija Jovanović najavila je veliki koncert na Tašmajdanu, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. Ipak, uz brojne čestitke i podršku fanova, naišla je i na kritike. Pojedini hejteri tvrde da bez pomoći njene majke, legendarne pjevačice Vesne Zmijanac, kao i supruga Relje Popovića, ne bi uspela da izgradi muzičku karijeru.

Nikolija je odlučno odgovorila svima koji joj osporavaju zasluge.

"Ljudi su najjači, majke mi. Sada kada sam oficijalno pozvala Relju, sada nalijećem na komentare ‘Da nije mame i Relje ne bi bilo ni njenog Tašmajdana’. Moram da vam otkrijem jednu tajnu. Da nije mame, ne bi bilo ni mene, ali bukvalno", rekla je ona i dodala:

"Da nisam upoznala Relju prije 11 godina, sigurno bi život išao nekim drugim tokom. Hvala mami što me je rodila, hvala Relji što postoji što me voli i što ga volim. I samo da znate da mi je srce ovoliko što ćemo se zajedno naći na bini na Tašmajdanu."

O Vesninom zdravstvenom stanju

Podsjetimo, prije nekoliko dana Vesna Zmijanac je bila hospitalizovana zbog srčanih problema. Nikolija se tada oglasila i otkrila da je bila potresena, navode domaći mediji.Photo Set as poster photo

"Ja sam se potresla, da Relja nema poznanicu iz Urgentnog, ja bih to saznala iz novina. Na Bukulji je, nije tajna da je ona srčani bolesnik i da promjene vremena znaju da je uzdrmaju. Meni se dopada da se ne ustručava da traži pomoć. U pitanju su mini aritmije koje su u skladu sa njenom kliničkom slikom, ali dobro, nije ugrožena, treba da odmara. Treba da nauči da uživa", rekla je Nikolija i dodala:

"Ljudi kad uđu u neke godine su kao djeca, ne slušaju baš, nadam se da će naučiti da radi šta joj prija. Ona mnogo voli da pjeva, stekla sam utisak da živi za to, ima mene, unuke, Relju, prijatelje, ali mislim da više voli pjevanje od svega, pa i od života. To je fenomenalno, ali rijetko."