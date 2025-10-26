logo
"Znaju te samo kao Cecinog sina": Veljko Ražnatović isprozivao Jovanu Jeremić, uslijedio brutalan odgovor

Autor Dragana Tomašević
0

Jovana Jeremić osula paljbu na Instagramu nakon što je sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović, prokomentarisao njen performans sa svetom vodicom

Veljko Ražnatović isprozivao Jovanu Jeremić, uslijedio brutalan odgovor Izvor: MONDO

Voditeljka Jovana Jeremić je pijre dva dana održala proslavu 35. rođendana, na kojem su se pojavili bivši dečko Dragan Stanković i bivši muž Voja Milošević, i na kojem je izvela performans sa svetom vodicom.

Ovaj potez voditeljke Pinka negativno je prokomentarisao bokser Veljko Ražnatović, sin pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, što nije promaklo Jovani Jeremić, koja je rešila da mu odgovori putem Instagrama.

Ovako je Jovana izgledala na slavlju:

Ona je u seriji stori objava "oduvala" Veljka Ražnatovića, navela da je poznat samo kao "Cecin sin" i poručila da ima komplekse.

Evo šta je napisala:

"Prema stepenu inteligencije ide i razumijevanje performansa. Svako će pružiti ono što ima da da. Od Veljka možemo očekivati da dobro bije, pošto mu je to profesija, ali ne i da razumije upotrebu svete vode na mom nastupu. Uostalom, ko kako sudi, tako ce mu biti suđeno. Zato, neka povede racuna i neka više gleda svoju avliju koja je spremna za čistku, a moje dvorište neka prepusti najboljem gradinaru bašte života", napisala je Jovana Jeremić, pa dodala:

"Jadan je onaj koji drugog mora pljunuti da bi sebe doveo u centar pažnje. Izgleda da mu više ne ide pod sintagmom ''Cecin sin'' pa bi sad da se prisljači kraljici šera kao njen fan. Izvini, kad sa djecom budem željela da se bavim, tada ću joj djecu i roditi, ponosne ćerke. Do tad, Cecin sine, ćuti i udaraj. Za bolje i nisi.Za bolje, trebalo je da učiš od boljih, za početak, imao si od koga, svog oca, a ti, po svemu sudeći, bio si ponavljač".

Pogledajte:

 Za kraj je dodala: "I znaš, između pojmova Cecin sin i Arkanov naslednik, zna čovek da se pogubi, posebno kad ti manjka sopstvene ličnosti. To je ozbiljan kompleks".

Šta je rekao Veljko Ražnatović?

Veljko Ražnatović je na svom Instagramu objavio skrinšot snimka sa Jovanine proslave, i napisao:

"Bože oprosti bolest uma", napisao je Veljko.

Izvor: Instagram printscreen/ ac3isb4ck

