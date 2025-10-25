Jovana Jeremić je objavila sliku s proslave 35. rođendana, na kojoj su u prvom planu bivši muž i bivši dečko
Voditeljka Jovana Jeremić je juče proslavila svoj 35. rođendan na koji su došli i njen bivši muž i bivši dečko.
Mediji su bili u prilici da gledaju kako je voditeljka bliska s bivšim suprugom Vojom Miloševićem, ali i Draganom Stankovićem, koji se za ovu priliku obukao u vatreno crveno odijelo kako bi se slagao s njenim stajlingom.
"Izgleda kao da su Voja i Dragan par": Hit slika s rođendana Jovane Jeremić osvanula na mrežama, pogledajte bivše
Nakon performansa koji je uključivao i svetu vodicu, voditeljka Jovana Jeremić je ušla na zabavu, a potom na društvenim mrežama objavila sliku svoje porodice, koja uključuje i jednog i drugog bivšeg.
Pogledajte Jovanin stajling s proslave rođendana:
Na slici objavljenoj na Instagramu nalaze se Jovanine ćerka i sestra, Draganovi naslednici... ali Jovanini pratioci na društvenoj mreži Instagram su najviše gledali u "nježan zagrljaj" Voje i Dragana koji su, pozirajući za fotku, naslonili glave jedan na drugog.
"Izgleda kao da su Voja i Dragan par", glasio je jedan komentar na ovu fotografiju.