Voditeljka Jovana Jeremić sinoć je organizovala žurku povodom 35. rođendana, a jutros regularno vodila emisiju na Pinku
Voditeljka Jovana Jeremić juče je napravila proslavu rođendana na koju su došli i bivši dečko i bivši muž.
Slavljenica je prvo okupljenim medijima pokazala kao sipa svetu vodicu i rasteruje dušmane, a potom je skinula plašt i otkrila crveni triko s crnim aplikacijama.
Pogledajte kako je izgledala:
Sa žurke u prvu smjenu: Jovana Jeremić slavila s bivšima, pa došla u Jutarnji program u crvenom miniću (Foto)
Tokom večeri je pričala da priželjkuje svadbu bolju od one koju su imali Ceca i Arkan, a pred MONDO kamerama birala i s kojim bivšim - Vojom Miloševićem ili Draganom Stankovićem bi se pre pomirila.
Nakon žurke na koju su došli i sinovi Dragana Markovića Palme i Ivice Dačića, Jovana se presvukla u crvenu mini haljinu i - pojavila u Jutarnjem programu.
Pogledajte:
Pogledajte i ove slike s proslave rođendana:
Sa žurke u prvu smjenu: Jovana Jeremić slavila s bivšima, pa došla u Jutarnji program u crvenom miniću (Foto)