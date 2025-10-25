logo
Sa žurke u prvu smjenu: Jovana Jeremić slavila s bivšima, pa došla u Jutarnji program u crvenom miniću (Foto)

Sa žurke u prvu smjenu: Jovana Jeremić slavila s bivšima, pa došla u Jutarnji program u crvenom miniću (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka Jovana Jeremić sinoć je organizovala žurku povodom 35. rođendana, a jutros regularno vodila emisiju na Pinku

Sa žurke u prvu smenu: Jovana Jeremić slavila s bivšima, pa došla u Jutarnji program u crvenom minić Izvor: Pink

Voditeljka Jovana Jeremić juče je napravila proslavu rođendana na koju su došli i bivši dečko i bivši muž.

Slavljenica je prvo okupljenim medijima pokazala kao sipa svetu vodicu i rasteruje dušmane, a potom je skinula plašt i otkrila crveni triko s crnim aplikacijama.

Pogledajte kako je izgledala:

Tokom večeri je pričala da priželjkuje svadbu bolju od one koju su imali Ceca i Arkan, a pred MONDO kamerama birala i s kojim bivšim - Vojom Miloševićem ili Draganom Stankovićem bi se pre pomirila.

 Nakon žurke na koju su došli i sinovi Dragana Markovića Palme i Ivice Dačića, Jovana se presvukla u crvenu mini haljinu i - pojavila u Jutarnjem programu.

Pogledajte:

 Pogledajte i ove slike s proslave rođendana:

