Veljko Ražnatović nije birao riječi kada je u pitanju Jovana Jeremić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka televizije Pink, Jovana Jeremić, proslavila je svoj 35. rođendan na jednom beogradskom splavu. Nakon što je završila izjavu pred medijima, Jovana je ispred sebe posula svetu vodicu uz poruku da je to “za sve one vještice koje su željele da joj naude.

Pogledajte fotografije Jovane Jeremić:

Vidi opis "Bože oprosti bolest uma": Veljko Ražnatović šokiran gestom Jovane Jeremić, brutalno je isprozivao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 14 / 14

Osim neobičnog postupka, pažnju je privukla i njenim odvažnim stajlingom. Ona je obukla izazovni kombinezon i dugački plašt.

Snimak sa proslave ubrzo je izazvao burne reakcije, a među onima koji su ga komentarisali bio je i Veljko Ražnatović, koji je Jovanu prozvao na svom Instagram profilu.

Izvor: Instagram printscreen/ ac3isb4ck

"Bože oprosti bolest uma", napisao je Veljko.

Želi da nadmaši Cecu i Arkana

Jovana Jeremić otkrila je koja joj neostvarena želja za njen 35. rođendan. Ona je napravila gala proslavlu na jednom prestoničkom splavu, a pred samu žurku obratila se medijima.

"Zapravo jedina želja koja je ostala, s obzirom da ima karijeru, brak i dijete iza sebe, jeste da se udam ponovo, ali ovog puta u crkvi pred Bogom. Onom kome pred Bogom budem rekla da, taj brak sigurno neću razvesti. Kada sam se prvi put udavala rekla sam da ću imati dva braka", rekla je Jovana i dodala:

"Meni je oduvjek bila da nadmašim Cecu i Arkana."