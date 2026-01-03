"Volio je jednu ženu koja nije Silvana": Tomin prijatelj otkrio i njeno ime, oteo je sportista koji može sve da potvrdi

Toma Zdravković preminuo je prije tri decenije, a nakon filma o njegovom životu izlazile su mnogobrojne informacije i detalji iz njegovog života.

Izvor: YouTube/srbabeg/Printscreen

Iako je u filmu "Toma" prikazano da je na početku karijere Toma Zdravković bio zaljubljen u pjevačicu Silvanu Armenulić, te da je njegova ljubav prema njoj bila jaka, istina je sasvim drugačija.

Priča čuvenog fotografa Zorana Kuzmanovića Munje, svjedoka mnogih estradnih dešavanja i dugogodišnjeg prijatelja Tome Zdravkovića, razlikuje se od filmske priče.

"Njegova prava ljubav je bila Mirjana. On je volio samo tu Mirjanu, njenu rođenu sestru koja je poginula sa njom u saobraćajnoj nesreći, a Silvanu je poštovao jer mu je ona otvorila vrata estrade. Volio je on i Danku i druge žene, da ne govorim sva imena, ali ljubav sa Mirjanom stvarno je postojala i bila posebna", tvrdi Kuzmanović i dodaje da se mnogo puta uvjerio koliko je njihova ljubav bila jaka.

"Tadašnja redakcija mi je bila preko puta njenog stana u Nušićevoj ulici, a u blizini je bila čuvena kafana u kojoj se estrada okupljala… Toma je bio mnogo zaljubljen, mnogo je volio, ali je u međuvremenu uletio jedan sportista, prvak u boksu, koji je i dan danas živ i koji može da potvrdi ovu priču, baš kao i mi koji smo svjedoci tog vremena", istakao je Munja.

Zdravković je inače u Munju imao ogromno povjerenje i znao je da fotograf njegove privatne fotografije i one u opuštenim izdanjima, nikada neće ugledati svjetlost dana.

"Imam određene fotografije u svojoj arhivi koje neće ikada da izađu dok sam živ. Znao on je to i dok je bio živ, ne bih ga iznevjerio danas kada ga više nema",izjavio je Munja sa setom.