Događaji se odvijaju usred naglog porasta napetosti između Sjedinjenih Država i Venecuele, nakon izvještaja o eksplozijama kod vojnih objekata u Karakasu i optužbi venecuelanskih vlasti da je riječ o američkoj vojnoj agresiji.

Izvor: X/@visegrad24/Screenshot

U Karakasu su se rano jutros čuli avioni i eksplozije, a bio je vidljiv i stub dima, javljaju svjetske novinske agencije. Na jugu prijestonice Venecuele, u blizini velike vojne baze, nestalo je struje. Uzrok i tačne lokacije još uvijek nisu poznati. Video-snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju više eksplozija širom Karakasa.

Sjedinjene Države su nedavno rasporedile značajne vojne snage u regionu - nosač aviona, ratne brodove i napredne borbene avione. Tramp je prethodno najavio "blokadu" venecuelanske nafte, proširio sankcije i izveo više napada na plovila za koja Sjedinjene Države smatraju da su umiješana u trgovinu drogom u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Tramp je prošle nedjelje rekao da su Sjedinjene Države "napale" pristanište u Venecueli gdje se brodovi pune drogom, što je prvi poznati slučaj da je Vašington izveo udar na kopnu od početka kampanje pritiska. Venecuelanska vlada poručila je da "odbacuje, osuđuje i najoštrije osuđuje" američku "vojnu agresiju".

"Takva agresija prijeti međunarodnom miru i stabilnosti, posebno u Latinskoj Americi i Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi“, navodi se u saopštenju. Predsjednik susjedne Kolumbije na društvenim mrežama tvrdi da je Venecuela napadnuta.

BREAKING: Explosions are rocking Caracas, Venezuela while their citizens are sleeping, as it appears the so-called "Peace President" trump is starting a war without Congress' approval.



Those Epstein files must be really, really bad.pic.twitter.com/B3qohuQx4Z — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan)January 3, 2026

"Trenutno bombarduju Karakas… gađaju ga projektilima“, napisao je Gustavo Petro na mreži X, pozivajući na hitno sazivanje sjednice Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

"Kolumbija je od juče članica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mora se odmah sazvati hitna sjednica. Utvrdite međunarodnu zakonitost agresije na Venecuelu", naveo je.

Zvaničnici iz Trampove administracije svjesni su izvještaja o eksplozijama i avionima iznad glavnog grada Venecuele, Karakasa, javlja Si-Bi-Es njuz, pozivajući se na svoje izvore. Zabilježeni su brojni gotovo istovremeni izvještaji o eksplozijama na više lokacija u Karakasu, uključujući vojne objekte, prenosi Index.

BREAKING:



Massive U.S. airstrikes against military targets in Caracas, Venezuela.



Dozens of U.S. helicopters are flying above the Venezuelan capital city.pic.twitter.com/48hjTu84FT — Visegrád 24 (@visegrad24)January 3, 2026

Svjedoci navode da su pogođeni La Karlota, vazduhoplovna baza u centru grada, kao i glavna vojna baza Fuerte Tijuna. Kruže neprovjereni snimci koji navodno prikazuju eksplozije na obje lokacije.

Do ovih događaja dolazi u trenutku pojačanih tenzija između SAD-a i Venecuele, dok Vašington nastavlja vojne udare na plovila u Karipskom moru za koja tvrdi da prevoze drogu. Sjedinjene Države tvrde da je predsjednik Venecuele, Nikolas Maduro, nelegitimno izabran i da je lično uključen u krijumčarenje droge kroz zemlju.

Venecuelanska vlada poručuje da su nedavne akcije Vašingtona, uključujući zapljenu sankcionisanih tankera sa naftom, dio nastojanja da se predsjednik Maduro ukloni sa vlasti i preuzme kontrola nad venecuelanskim naftnim rezervama.