Ruske snage su 2. januara izvele snažan napad na Harkov i tom prilikom su dvije osobe poginule, među kojima je i jedno trogodišnje dijete. Ranjena je šestomjesečna beba.

Izvor: Printscreen/X

Ruske snage su 2. januara izvele raketni napad na stambeno naselje u gradu Harkovu, pri čemu su poginule dvije osobe, a najmanje 19 je ranjeno, uključujući i šestomjesečnu bebu, saopštile su regionalne vlasti.

A child's body was found under the rubble in Kharkiv, - Mayor Terekhov



The search and rescue operation is ongoingpic.twitter.com/tNgbzkbY60 — Charlie (@Acuteremod)January 3, 2026

Žrtve pronađene ispod ruševina

Tijelo trogodišnjeg dječaka izvučeno je iz ruševina uništene stambene zgrade nakon napada, izjavio je guverner Harkovske oblasti Oleh Sinehubov.

Kasnije je pronađeno i tijelo žene, za koju se, prema njegovim riječima, sumnja da je dječakova majka, koja je ranije vođena kao nestala. Operacije potrage i spašavanja i dalje su trajale na mjestu napada u 3 sata ujutro po lokalnom vremenu.

16 povrijeđenih hospitalizirano

Šesnaest povrijeđenih je hospitalizirano, uključujući jednu ženu u teškom stanju, rekao je Sinehubov. Dodao je da beba nije zahtijevala hospitalizaciju.

Ukupno je 28 ljudi zatražilo ljekarsku pomoć nakon napada, među kojima je najmanje šest osoba imalo ozbiljne stresne reakcije, naveo je guverner.

The bodies of a three-year-old boy and his mother were recovered from the debris in Kharkiv after Russia hit the city with two missiles on Jan 2.pic.twitter.com/tY0oJUGaf2 — Maxim Lavrinenko (@MaximTruexa)January 3, 2026

Razaranje civilne infrastrukture

U napadu je potpuno uništena petospratna stambena zgrada i oštećena druga civilna infrastruktura, uključujući tržni centar i automobile, saopštile su lokalne vlasti. Oštećen je ulaz u još jednu četvorospratnu zgradu, kao i kontaktne mreže, semafori i električni vodovi.

"Zgrada je u potpunosti uništena tijekom udara, a izbio je i požar" napisao je Sinehubov na Telegramu.

Moguće nove žrtve

Prema riječima guvernera, moguće je da se ispod ruševina i dalje nalaze ljudi. Preliminarne informacije ukazuju na to da su ruske snage u popodnevnom napadu upotrijebile dvije rakete, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

In Kharkiv, rescuers found the body of a dead woman at the site of an enemy strike on a high-rise building. This was reported by the head of the Kharkiv Regional State Administration, Oleg Synyegubov.



According to preliminary data, the deceased may be the mother of a…pic.twitter.com/UCdO3EAlMz — Межа (@mezha_net)January 3, 2026

Reakcija Zelenskog

"Nažalost, ovako Rusi postupaju prema životu i ljudima – nastavljaju sa ubistvima, uprkos svim naporima svijeta, a prije svega Sjedinjenih Država, u diplomatskom procesu. Samo Rusija ne želi da se ovaj rat završi i svakog dana čini sve kako bi se rat nastavio" napisao je Zelenski na Telegramu nakon napada.

This is the scene after the#Russianattack in Ukraine's Kharkivpic.twitter.com/W3rM6IMnNJ — Dheeraj Choudhary (@_dheerajrakho)January 3, 2026

Širi kontekst napada na Harkov

Napad 2. januara uslijedio je dan nakon što su ruske trupe gađale Feldman Eko-park kod Harkova kliznom bombom. Oleksandr Feldman, ukrajinski poslanik i osnivač eko-parka, izjavio je da je na desetine životinja ubijeno ili ranjeno.

Harkov, koji se nalazi na oko 30 kilometara od ruske granice i najbliže linije fronta, redovno je izložen ruskim napadima, što je dovelo do civilnih žrtava i velikih razaranja širom grada.