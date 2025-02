Ana Bekuta otjerala takmičarku sa scene nakon nastupa, ona joj žestoko odgovorila: Haos u Zvezdama Granda

Bilo je i onih koji su branili pjevačicu, ali im nije pošlo za rukom.

Nerijetko u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" dolazi do svađe između žirija, ali se dešava da se sukobljavaju i takmičari sa članovima produkcije i žirija.

Jedna takva situacija se desila skoro, a glavni akteri bili su Ana Bekuta i pjevačica Milica Kostadinović.

Naime, nju je u jednoj emisiji tada Ana Bekuta žestoko iskritikvala zbog stajlinga.

"Kako si zgodna, kako si mlada! Bodi djevojka ima. Dijete je zgodno, mlado i jedro", rekla je tada Ceca Ražnatović.

"Tanga bodi! Nije ovo za scenu, doviđenja!", bila je žestoka Ana.

I dok je Ana tvrdila da tange nisu za scenu, pojedini članovi žirija su je žustro branili, takmičarka je tada istakla da joj je drago što nije prećutala.

- Branila sam svoj stav i drago mi je zbog toga. Mogla sam da ćutim i da budem u fazonu ‘Da, u pravu ste’ i da se završi na tome, ali to nisam ja. Pokušala sam nekako da odbranim svoj stav i da im pokažem ko sam ja u stvari. Mogu to ljudi da shvate kako god žele, ali kao što sam u subotu rekla, ja nisam neko ko će se na sceni pojaviti u dugoj crnoj haljini. Furam svoj fazon i to je to - rekla je Milica, a potom se osvrnula na komentar Ane Bekute da nijednoj curi neće dati svoj glas ukoliko se pojavi u tangama.

"Neću se promijeniti"

"Ana Bekuta je dala svoje mišljenje koje ja maksimalno poštujem, ali neću se promijeniti. To je prosto tako. Dokle god sam svoja, smatram da sam na pravom putu, a kako će ko to da shvati, to već nije moja stvar. Iskreno, jedino mi je krivo što Ana Bekuta ne razumije šta sam ja htjela da kažem, zbog toga mi je baš krivo. Što ne razumije nas i neku novu generaciju, pa ja u bodiju ne idem na kafu, niti do grada. Scena je jedno, a ja sam privatno nešto sasvim drugo."