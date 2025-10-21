logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Lazić imao novu saobraćajnu nezgodu? Odmah se oglasio posle priča da je pao sa kvada

Darko Lazić imao novu saobraćajnu nezgodu? Odmah se oglasio posle priča da je pao sa kvada

Autor Marina Cvetković
0

Oglasio se Darko nakon vijesti da je pao s kvada i slomio rebro. Rekao da nije istina, pa tražio ovu informaciju

Darko Lazić imao novu saobraćajnu nezgodu? Odmah se oglasio posle priča da je pao sa kvada Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

Kako smo nešto ranije objavili, pjevač Darko Lazić doživio je novu nezgodu prije dva dana, kada je pao sa kvada u šumi i tom prilikom slomio rebro.

Iako sa slomljenim rebrom, Lazić nije otkazao nastup koji je imao zakazan za 19. okrobar, pa je prošle noći pjevao u Beogradu. Povodom ove informacije mediji su kontaktirali Darka koji tvrdi da informacija nije istinita.

"Ko širi te informacije?! Naravno da nisam pao, niti polomio rebro, da jesam ne bih mogao juče da pjevam. Kvad sam poslednji put vozio prošle godine", rekao je Darko za Telegraf.

Nakon toga, insistirao je da mu novinar kaže "od koga je dobio tu informaciju".

Na konstataciju da se prošle noći tokom nastupa u nekoliko navrata hvatao za lijevu stranu sa bolnom grimasom, rekao je da - ima grčeve.

"Imam grčeve, jer mi je tu želudac koji je skraćen", kazao je, ponavljajući da "nije bilo nikakve nezgode".

Evo kako je izgledao nakon saobraćajne nesreće sa autom nedavno:

(Telegraf / MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić saobraćajna nezgoda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ