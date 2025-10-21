Darko Lazić imao novu saobraćajnu nezgodu? Odmah se oglasio posle priča da je pao sa kvada

Oglasio se Darko nakon vijesti da je pao s kvada i slomio rebro. Rekao da nije istina, pa tražio ovu informaciju

Kako smo nešto ranije objavili, pjevač Darko Lazić doživio je novu nezgodu prije dva dana, kada je pao sa kvada u šumi i tom prilikom slomio rebro.

Iako sa slomljenim rebrom, Lazić nije otkazao nastup koji je imao zakazan za 19. okrobar, pa je prošle noći pjevao u Beogradu. Povodom ove informacije mediji su kontaktirali Darka koji tvrdi da informacija nije istinita.

"Ko širi te informacije?! Naravno da nisam pao, niti polomio rebro, da jesam ne bih mogao juče da pjevam. Kvad sam poslednji put vozio prošle godine", rekao je Darko za Telegraf.

Nakon toga, insistirao je da mu novinar kaže "od koga je dobio tu informaciju".

Na konstataciju da se prošle noći tokom nastupa u nekoliko navrata hvatao za lijevu stranu sa bolnom grimasom, rekao je da - ima grčeve.

"Imam grčeve, jer mi je tu želudac koji je skraćen", kazao je, ponavljajući da "nije bilo nikakve nezgode".

