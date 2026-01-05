Predrag Rajković u svađi sa taštom: Svi bruje o šok potezu Anine majke na mrežama

U porodici Rajković, kako se šuška, došlo je do prekida odnosa
Majka Ane Rajković, žene fudbalera Predraga Rajkovića, posvađala se sa zetom, pišu domaći mediji, pa je kako se to obično radi u 21. veku kad se prekidaju odnosi, odmah otpratila sa društvenih mreža i ćerku i zeta.
Otpraćivanje sa mreža i brisanje fotografija
Nela Cakić obrisala je i fotografije sa ćerkom, zetom i unucima, osim jedne koja je nastala davne 2020. Tviteraši su primijetili kako Ana Rajković i Predrag Rajković ne prate Nelu na Instagramu. A takođe, Nela ne prati njih na pomenutoj društvenoj mreži.
Evo kako izgleda Anina majka:
Ana sa suprugom Predragom, golmanom reprezentacije Srbije, ima troje djece, dvojicu sinova Relju i Tadiju i ćerku Noru. Ana je često skretala pažnju javnosti, a medijima je bila interesantna i njena majka Nela, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Ipak, sada je na X-u počelo da se bruji o navodnoj svađi Ane, Predraga i Nele.
Kod Ane na profilu postoje slike njene majke Nele Cakić, dok kod Nele, tek iz 2020. godine postoje fotografije sa unukom i ćerkom, ali i slika zeta, proslavljenog srpskog fudbalera. Dok se ne može naći fotka iz skorijeg perioda.