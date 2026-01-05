logo
Predrag Rajković u svađi sa taštom: Svi bruje o šok potezu Anine majke na mrežama

Autor Marina Cvetković
U porodici Rajković, kako se šuška, došlo je do prekida odnosa

Predrag Rajković u svađi sa taštom Izvor: Instagram/rajkovic__ana/printscreen

Majka Ane Rajković, žene fudbalera Predraga Rajkovića, posvađala se sa zetom, pišu domaći mediji, pa je kako se to obično radi u 21. veku kad se prekidaju odnosi, odmah otpratila sa društvenih mreža i ćerku i zeta.

Otpraćivanje sa mreža i brisanje fotografija

Nela Cakić obrisala je i fotografije sa ćerkom, zetom i unucima, osim jedne koja je nastala davne 2020. Tviteraši su primijetili kako Ana Rajković i Predrag Rajković ne prate Nelu na Instagramu. A takođe, Nela ne prati njih na pomenutoj društvenoj mreži.

Evo kako izgleda Anina majka:

Ana sa suprugom Predragom, golmanom reprezentacije Srbije, ima troje djece, dvojicu sinova Relju i Tadiju i ćerku Noru. Ana je često skretala pažnju javnosti, a medijima je bila interesantna i njena majka Nela, koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Ipak, sada je na X-u počelo da se bruji o navodnoj svađi Ane, Predraga i Nele.

Kod Ane na profilu postoje slike njene majke Nele Cakić, dok kod Nele, tek iz 2020. godine postoje fotografije sa unukom i ćerkom, ali i slika zeta, proslavljenog srpskog fudbalera. Dok se ne može naći fotka iz skorijeg perioda.

