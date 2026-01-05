Viši sud u Podgorici još nije donio odluku o zahtjevu Miloša Medenice da mu se, umjesto boravka u stanu u kojem živi, odredi kućni pritvor u porodičnoj kući u Podgorici u kojoj živi njegova majka Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz podgoričkog Višeg suda za "Dan" su potvrdili da o ovom zahtjevu još nije odlučivano.

Miloš Medenica je optužen da je bio na čelu kriminalne grupe koju Specijalno državno tužilaštvo tereti za šverc cigareta, protivzakoniti uticaj i podstrekavanje na nasilje. U istom predmetu optužena je i njegova majka. Kućni pritvor određen mu je 17. oktobra prošle godine, nakon što je napustio Istražni zatvor u Spužu.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić zatražio je u završnoj riječi da se Vesna Medenica osudi na kaznu zatvora od 20 godina,a da se ostalim optuženima izreknu kazne u rasponu do 20 godina zatvora, uz novčane kazne do 100 hiljada eura, piše Dan.

Tokom iznošenja završnih riječi 11. decembra 2025. godine, tužilaštvo je istaklo da je riječ o jednom od najtežih slučajeva u crnogorskom pravosuđu.

Miloš Medenica je pritvoru proveo gotovo tri godine i pet mjeseci. Pritvor mu je ukinut jer u roku od tri godine od podizanja optužnice nije donesena prvostepena presuda. Izricanje presude zakazano je za 28. januar.

Vesna Medenica je tokom suđenja negirala optužbe, navodeći da nikada nije vršila protivzakoniti uticaj na kolege sudije, niti učestvovala u kriminalnim aktivnostima.