Potpredsjednik Skupštine Prijestonice Cetinje i funkcioner Socijaldemokratske partije SDP Mirko Stanić oglasio se povodom njegovog privođenja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

“Povodom vijesti koja se jutros pojavila u medijima, želim da potvrdim da sam napravio veliku grešku i da se zbog toga iskreno kajem. Bavljenje javnim poslom znači veću, a ne manju odgovornost u svakodnevnom životu. Zbog toga se iskreno izvinjavam zbog nepromišljenosti koja je dovela do prekršaja zbog kojeg sam kažnjen”, napisao je Stanić na društvenoj mreži X.

— Mirko Stanic (@StanicM)January 5, 2026

“Iako mi je ovo prva kazna u životu, potrudiću se da bude i posljedna, a za ovo djelo će sigurno i biti”, poručio je Stanić.