Darko Lazić isključio telefon i nije se pojavio u emisiji: Novi skandal, posvađao se sa Kaćom i nestao?

Kako navodi izvor za domaće medije, pjevač je navodno bio veoma bijesan i ljut i nije bio raspoložen za pojavljivanje bilo gdje.

Darko Lazić je poslednjih mjesec dana prošao kroz težak period. Nakon što je pjevač doživio saobraćajnu nesreću krenuli su i problemi. O mnogima se spekulisalo poslednjih dana, a najsvježiji se dogodio u nedelju.

Darko se nije pojavio na jednoj televiziji gde je imao dogovoreno gostovanje. On je isključio telefon i nikome se cio dan nije javljao.

Kako prenose domaći mediji, Lazić je navodno imao porodičnih problema i žestoku raspravu sa suprugom Katarinom.

"Darko do sada nije imao običaj da ispali predstavnike medija. Uvijek se rado odazivao i dolazio na sva gostovanja. Ne pravdam ga, daleko od toga, ali dešavaju mu se nepredviđene stvari. On i Kaća su imali ozbiljan sukob. Pjevač je bio bijesan i ljut i nije bio raspoložen ni za šta. Zato je isključio telefon i nikome se nije javljao. Nadam se da će objasniti situaciju", priča izvor blizak Laziću.

Udes kod Geneksa

Podsjetimo, Darko i Kaća su krajem septembra imali udes kada su se vraćali sa promocije njegove svastike. Lazić je tada išao iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim lijevim dijelom vozila udario u zadnji deo autobusa.

Pogledajte Lazićeve povrede nakon udesa:

Za volanom autobusa bio je vozač koji srećom nije povrijeđen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvlačili vatrogasci, a sve vrijeme su bili svjesni.

