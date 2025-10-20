Darko Lazić pao sa kvada i polomio rebro? Nova nezgoda se dogodila u šumi

Poznati pjevač Darko Lazić je navodno pao sa kvada koji je vozio u šumi i tom prilikom slomio je rebro.

Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial

Pjevač Darko Lazić doživio je navodno novu nezgodu prije dva dana. Kako saznaje Telegraf.rs, Lazić je pao sa kvada koji je vozio u šumi i tom prilikom slomio je rebro.

Inače, Lazić je sa slomljenim rebrom prošle noći pjevao u jednom klubu u Beogradu, a na nekoliko snimaka vidjelo se kako se hvata za lijevu stranu sa bolnom grimasom na licu.

Podsetimo, Darko Lazić je nedavno imao udes sa svojom ženom Katarinom, nakon povratka sa promocije pjesme njegove svastike Tijane Matić.

Iako je neposredno nakon udesa rekao da nije pio, Lazić je u trenutku nesreće u krvi imao 1.93 promila alkohola. Nešto kasnije je pred kamerama priznao da jeste popio "nekoliko pića".

Lazić se malo nakon udesa pohvalio na mrežama slikom sa motora koji je provozao, što je s razlogom pokrenulo novu lavinu komentara.

"Nemoj, molim te", "Batice, bježi od motora", "Šta vam je ljudi, čovjek ima 9 života", "Motor je naoružan sa tobom", "Kad budu izašli leteći automobili, nemoj da kupuješ, udarićeš u neku banderu", komentari su koji su se nizali.

Lazić je nekoliko dana nakon nesreće organizovao slavlje povodom proslave prvog rođendan ćerke Srne, kada je progovorio o nesreći prvi put.

"Ja sam odlično, što se može vidjeti, nikad bolje. Maločas sam napomenuo, ali evo da napomenem i sada, ne bih da dajem izjave povodom nesreće, o tome ćemo kada se završi vještačenje i cijela procedura. Ja sam bio u policiji i dao izjavu šta treba. Kada se sve završi imaćete konkretnu cijelu informaciju, nakon svega, kako je zapravo bilo. To šta se prenosilo, kako jeste i kako nije, tako da... Ne želim da javnost ima lažnu sliku, svako će dobiti pravu informaciju kada se završi sve", kazao je tada.