Badnji dan je i pravopisna zamka: Evo kako se pravilno piše u čestitkama

Autor Tamara Veličković
0

Pročitajte kako se Badnji dan piše ispravno i izbjegnite česte greške u porukama.

Evo kako se piše Badnji dan Izvor: Kurir / Zorana Jevtić

Sjutra, 6. januara, obilježava se Badnji dan, praznik koji prethodi Božiću po julijanskom kalendaru i ima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji. Ovo je ujedno i dan kada mnogi imaju jezičku nedoumicu.

Važno je da znate kako se njegov naziv pravilno piše u porukama, čestitkama i objavama na društvenim mrežama.

Imena praznika pišu se velikim početnim slovima. Zato je ispravno pisati - Badnji dan.

  • Sjutra, 6. januara, obilježavamo Badnji dan.
  • Na Badnji dan se posti i porodica okuplja.
  • Običaji na Badnji dan razlikuju se od kraja do kraja.

Neispravno:

  • badnji dan
  • Badnji Dan

Ako se riječ "badnji" koristi opisno, a ne kao naziv praznika, piše se malim slovom:

  • badnje veče
  • badnji običaji
  • badnja trpeza

Tagovi

Badnji dan pravopis

