Badnji dan je i pravopisna zamka: Evo kako se pravilno piše u čestitkama

Pročitajte kako se Badnji dan piše ispravno i izbjegnite česte greške u porukama.
Sjutra, 6. januara, obilježava se Badnji dan, praznik koji prethodi Božiću po julijanskom kalendaru i ima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji. Ovo je ujedno i dan kada mnogi imaju jezičku nedoumicu.
Važno je da znate kako se njegov naziv pravilno piše u porukama, čestitkama i objavama na društvenim mrežama.
Imena praznika pišu se velikim početnim slovima. Zato je ispravno pisati - Badnji dan.
- Sjutra, 6. januara, obilježavamo Badnji dan.
- Na Badnji dan se posti i porodica okuplja.
- Običaji na Badnji dan razlikuju se od kraja do kraja.
Neispravno:
- badnji dan
- Badnji Dan
Ako se riječ "badnji" koristi opisno, a ne kao naziv praznika, piše se malim slovom:
- badnje veče
- badnji običaji
- badnja trpeza