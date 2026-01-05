Badnji dan je i pravopisna zamka: Evo kako se pravilno piše u čestitkama

Pročitajte kako se Badnji dan piše ispravno i izbjegnite česte greške u porukama.

Izvor: Kurir / Zorana Jevtić

Sjutra, 6. januara, obilježava se Badnji dan, praznik koji prethodi Božiću po julijanskom kalendaru i ima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji. Ovo je ujedno i dan kada mnogi imaju jezičku nedoumicu.

Važno je da znate kako se njegov naziv pravilno piše u porukama, čestitkama i objavama na društvenim mrežama.

Imena praznika pišu se velikim početnim slovima. Zato je ispravno pisati - Badnji dan.

Sjutra, 6. januara, obilježavamo Badnji dan.

Na Badnji dan se posti i porodica okuplja.

Običaji na Badnji dan razlikuju se od kraja do kraja.

Neispravno:

badnji dan

Badnji Dan

Ako se riječ "badnji" koristi opisno, a ne kao naziv praznika, piše se malim slovom: