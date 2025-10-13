logo
Trudna Milica Todorović slavi 35. rođendan: Stigla torta s vatrometom, jedva joj se nazire stomak (video)

Autor Marina Cvetković
0

Trudna pevačica Milica Todorović proslavila je svoj 35. rođendan u krugu najbližih.

Slika trudne Milice Todorović Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial/printscreen

Otkako je Milica Todorović saznala da je u drugom stanju, odlučila je da se povuče u medijsku ilegalu. Sada je objavila snimak sa svoje rođendanske proslave.

Stigla je torta sa vatrometom za Milicu, a svećice su bile u obliku broja 35. Pevačica nije skidala osmeh s lica, pogledajte: 

Pogledajte

00:16
Milica Todorović slavi 35. rođendan
Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial
Izvor: Instagram/milicatodorovicofficial

Milica je pokazala trudnički stomak u crnoj odevnoj kombinaciji i izgledom oduševila, a mnogi komentarišu da blista u trudnoći.

Pevačica još nije predstavila svog partnera javnosti sa kojim čeka dete. Jeidni što je isplivalo u jasvnost je da je Miličin partner ekonomista koji radi u jednoj velikoj firmi u Beogradu, ima 37 godina i pravi je gospodin, piše "Svet".

Evo kako je nedavno izgledala u jednoj emisiji:

Podsetimo, kako su nedavno pisali domaći mediji, Milica čeka dečaka.

