"Imala je toliko pehova sa partnerima": Koleginica Milice Todorović otkrila zašto krije muškarca s kojim čeka bebu

Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a nedavno je otkriveno da će pjevačica dobiti sina.

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Pjevčici Milici Todorović su nakon vijesti da je u drugom stanju mnoge kolege uputile čestitke, a pjevačica Ćana je nedavno dala svoju teoriju o tome što Milica oca djeteta koje čeka krije od očiju javnosti.

"Čim se provuklo to kroz medije ja sam joj odmah čestitala. I to sam joj baš onako iz srca napisala jednu veliku poruku podrške. Bilo joj je mnogo drago. Zaista, to je nešto najlepše što može da se desi jednoj osobi. Želim joj da to lepo iznese i da se porodi. Mica je jako dobar lik, ona mene stalno imitira, ali nekad onako malo doda nešto, pa me mnogo puta pitaju da li se ljutim, ali ja njoj ništa ne zamjeram. Ona je lafica, tako da, baš je volim", rekla je Ćana za "Hajp".

Na pitanje zbog čega mlađe generacije uglavnom kriju svoje partnere, Ćana je odgovorila:

"Zaista ne znam, to je nešto lijepo. Milica je imala toliko pehova sa partnerima, pa je možda oprezna. Možda iz tih razloga krije. Koga je god predstavila, nešto se desilo. Sada je vjerovatno rešila da ćuti, dok to ne legne i ne bude sigurno".