logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Imala je toliko pehova sa partnerima": Koleginica Milice Todorović otkrila zašto krije muškarca s kojim čeka bebu

"Imala je toliko pehova sa partnerima": Koleginica Milice Todorović otkrila zašto krije muškarca s kojim čeka bebu

Autor Dragana Tomašević
0

Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a nedavno je otkriveno da će pjevačica dobiti sina.

Koleginica Milice Todorović otkrila zašto krije muškarca s kojim čeka bebu Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Pjevčici Milici Todorović su nakon vijesti da je u drugom stanju mnoge kolege uputile čestitke, a pjevačica Ćana je nedavno dala svoju teoriju o tome što Milica oca djeteta koje čeka krije od očiju javnosti.

"Čim se provuklo to kroz medije ja sam joj odmah čestitala. I to sam joj baš onako iz srca napisala jednu veliku poruku podrške. Bilo joj je mnogo drago. Zaista, to je nešto najlepše što može da se desi jednoj osobi. Želim joj da to lepo iznese i da se porodi. Mica je jako dobar lik, ona mene stalno imitira, ali nekad onako malo doda nešto, pa me mnogo puta pitaju da li se ljutim, ali ja njoj ništa ne zamjeram. Ona je lafica, tako da, baš je volim", rekla je Ćana za "Hajp".

Na pitanje zbog čega mlađe generacije uglavnom kriju svoje partnere, Ćana je odgovorila:

"Zaista ne znam, to je nešto lijepo. Milica je imala toliko pehova sa partnerima, pa je možda oprezna. Možda iz tih razloga krije. Koga je god predstavila, nešto se desilo. Sada je vjerovatno rešila da ćuti, dok to ne legne i ne bude sigurno".

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica todorović trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ