"Bože moj, morao je da vježba": O Vujadinovoj aferi brujao region, Mirka je tada priznala sve i šokirala izjavom

Vujadin je svojevremeno uhvaćen u prisnom odnosu sa javnosti nepoznatom osobom, a nakon što je Mirka vidjela fotografije, šokirala je izjavom.

Lijepa glumica Mirka Vasiljević već godinama uživa u ljubavi s fudbalerom Vujadinom Savićem, par ima četvoro djece, ali sudbonosno "da" još uvjek nije izgovorila. U vezu s Vujadinom je stupila kada je ima 19 godina, a to što još uvjek traju govori koliko je njihova ljubav jaka.

Ipak, u medijima se ranije spekulisalo o navodnoj aferi Vujadina Savića. Mirka je svojevremeno gostovala u jednoj emisiji, gdje je pričala i o ocu koji ih je napustio pre njenog rođenja, progovorila o tom događaju, ali i njihovom trenutnom odnosu.

"Sa Vujadinom sam od 19. godine, naše profesije su drugačije, ali je zbog sporta u odnosima sa medija drugačiji. Smatra da treba da daje samo sportske intervjue. Jako brzo sam mu rekla da ga volim, kada smo počeli da se zabavljamo to su bila slična mjesta okupljanja. Još tada sam mu rekla da ako želi da se zabavljamo, to mora biti ruka ruci ili ništa", rekla je Mirka Vasiljević u emisiji "Pretres" i nastavila:

"Bilo je trenutaka koji nisu bili najsjaniji, ali ništa što nije moglo da se prevaziđe. Birala sam ga i moram da ga zavolim sa svim manama i vrlinama. Desi se da par sati ne volim da ga vidim, ali nikada se nije desilo da bude zvanična pauza od nekoliko dana. Nama je prijatno i da ćutimo kada smo zajedno, a na to sam jako ponosna".

Skandal o kom je brujala Srbija

Svojevremeno su domaći mediji uhvatili Vujadina u noćnom provodu gdje je bio prisniji sa nepoznatom ženskom osobom, a Mirka mu je sve to oprostila.

"Tada sam rekla on jeste bio na fotografijama, ali ja znam kako smo nas dvoje to riješili i da li je bilo potrebe da rešavamo. Te neke stvari trebaju da budu samo naše, najbitnije je šta nas dvoje znamo i šta je sa nama. Nema potrebe da to objašnjavam u javnosti, jer smo to on i ja i uvjek ćemo to tako rešavati. Nikada ne znam šta život može da donese, ja ne ulazim u ta provjeravanja jer ne volim te negativne misli", poručila je glumica.