Obožavateljka napala Kijanu Rivsa, obezbeđenje odmah reagovalo: Isplivao snimak, uzvikivala da njegova "božanska žena"

Autor Ana Živančević
0

Kijanu Rivs pobjegao je od pomahnitale obožavateljke.

Obožavateljka napala Kijanu Rivsa, obezbeđenje odmah reagovalo Izvor: Profimedia

Dok je 61-godišnji holivudski miljenik Kijanu Rivs pozdravljao obožavaoce i ulazio u automobil koji je trebalo da ga odveze kući, jedna žena je pokušala nasilno da otvori vrata vozila, vičući da je njegova "božanska supruga“.

Dramatičan incident zabilježen je na snimku koji je objavio jedan od svjedoka. Na videu se vidi kako glumac izlazi iz pozorišta, maše okupljenima i kreće ka automobilu, dok uzbuđena obožavateljka pokušava po svaku cijenu da mu priđe. Telohranitelji su pokušali da je zadrže, ali je žena vikala: "Pustite me, Kijanu, tvoja sam božanska supruga!"

Posle nekoliko sekundi prepirke, obezbeđenje ju je silom odvelo od vozila, a ona je pala na zemlju. Dok je automobil sa glumcem napuštao mjesto događaja, žena je nastavila da viče za njim, dok se na snimku čuje jedan od prolaznika koji komentariše: "Treba vam zabrana prilaska za ovu."

Loše kritike

Rivs, koji je nedavno demantovao nagađanja o tajnom vjenčanju sa dugogodišnjom partnerkom Aleksandrom Grant, nije komentarisao incident.

Slavni glumac trenutno nastupa u adaptaciji Beketove drame "Čekajući Godoa", u režiji Džejmija Lojda, ali njegov pozorišni povratak nije naišao na naročito dobre kritike. Kritičar lista "Njujork Post" Džoni Oleksinski opisao je Rivsovu izvedbu kao krutu i bez emocija, dodajući da se glumac "bori sa ulogom Estragona".

U recenziji je navedeno da Kijanu svojim replikama ne daje značenje, već ih izgovara mehanički – "kao da recituje broj socijalnog osiguranja". Dodato je i da se Rivs oslanja na svoj „prazan pogled“ koji funkcioniše na filmskom platnu, ali "ne toliko u živom pozorištu".

