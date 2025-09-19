logo
Oženio se Kijanu Rivs? Odveo Aleksandru na tajnu lokaciju u Evropi, niko nije znao da prave svadbu

Autor Dragana Tomašević
0

Jedan od najvoljenijih holivudskih glumaca Kijanu Rivs, navodno oženio djevojku Aleksandru Burk na tajnoj ceremoniji u Evropi.

Oženio se Kijanu Rivs? Izvor: YouTube/screenshot/Telerama

Holivudski frajer Kijanu Rivs navodno je ovog ljeta izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj djevojci i Aleksandri Grant.

Portal RadarOnline prenosi da su imali intimnu i diskretnu ceremoniju, ni nalik onim koje viđamo po Holivudu.

"Željeli su nešto što je potpuno njihovo", rekao je izvor blizak paru i dodao da mladenci, koji imaju 61 i 52 godine, uživaju u braku. Iako je ceremonija bila mala, Kijanu i Aleksandra navodno planiraju i veće slavlje kako bi sa najbližima obilježili ovaj veliki korak.

Šokirao svet 2019. godine

Kijanu Rivs je svoj privatni život uvijek držao podalje od očiju javnosti, zbog čega je njegovo pojavljivanje na crvenom tepihu sa Aleksandrom 2019. godine, izazvalo šok u cijelom svijetu.

Internet se usijao od komentara o njegovoj izabranici, a fanovi slavnog glumca su pisali da su "srećni jer ga vide srećnog".

Kijanu i Aleksandra su se upoznali 2009. godine i počeli da sarađuju na umjetničkim projektima. Zajedno su radili na njegovoj knjizi poezije "Ode to Happiness" i kasnije na još jednom zajedničkom projektu, a upravo je njihova kreativna saradnja bila početak prijateljstva koje se polako, ali sigurno, pretvorilo u ljubav, prenosi Radar Online

