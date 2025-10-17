"Snimali smo uživo, bio je najgori do sada": Otkriveno šta je Kijanu Rivs priredio poznatoj voditeljki

Keanu je i sam svojevremeno priznao da mu javni nastupi pred kamerama nisu prijatni jer je po prirodi povučen.
Američka komičarka Rosi O’ Donel, poznata po tome da je bez dlake na jeziku, nedavno je otkrila ko joj je bio najteži gost u popularnoj emisiji "The Rosie O’Donnell Show".
Iako ga "obožava kao osobu", voditeljka je priznala da je to bio Kijanu Rivs.
Morala izvlačiti odgovore
"Volim tog tipa", rekla je u emisiji "Sam Pang Tonight", dodajući:
"Ali jednostavno nije dobar u ovom formatu (tok šou)." Rosi je pohvalila slavnog glumca, ističući da je tako sladak i izgleda predivno, ali tokom njihovog intervjua 1997. godine bila je frustrirana jer nije htio da odgovara na pitanja i komunicira.
"Pitala bih ga: 'Dakle, Kijanu, kako ide? Kako se osjećaš?'", prisjetila se, a njegov odgovor bi bio samo: "Dobro."
"Bili smo uživo, nismo mogli da ponovimo snimanje", objasnila je Rosie.
"Nakon otprilike tri minute rekla sam mu: 'Znaš, Kijanu, ovo je tok šou. Moraš pričati.'"
Srećom, kasnije je postalo lakše. Kada se glumac vratio u emisiju, shvatio je kako to funkcioniše, rekla je Rosie i dodala:
"On je divan čovjek i dobrodušan tip. Ne želim da ga ocrnim."
"Zatvorena sam osoba"
Kijanu je i sam priznao da mu javni nastupi pred kamerama nisu prijatni jer je po prirodi povučen.
"U Holivud sam došao da snimam filmove", rekao je 2019. za časopis Parade.
"Zahvalan sam na toj prilici, ali sam zatvorena osoba i drago mi je što još uvijek mogu da zadržim barem dio te privatnosti."